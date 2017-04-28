Gümüşhane'de 7 Yılın Ardından İlk Kayısı

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, "Gümüşhane'de dondan dolayı 7 yıldır kayısı olmuyordu, 7 yıl sonra kayısı yiyebileceğiz." dedi.



Birşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane'de şuana kadar yapılan arazi tespitlerinde herhangi bir don zararına rastlanmadığını söyledi.



Don olaylarının Gümüşhane'de meyveciliği kısıtladığına dikkati çeken Birşen, şöyle devam etti:



"Hafif bir don oldu. Büyük bir oranda don zararımız yok. Çok fazla ürün verimine etkisi olacağını düşünmüyorum. İklimsel verilerimiz bu şekilde giderse bu yıl üreticilerimiz ürettiği meyvelerden yiyebilecek.



Gümüşhane'de dondan dolayı 7 yıldır kayısı olmuyordu, 7 yıl sonra kayısı yiyebileceğiz. Gümüşhane'de meyve üretimini engelleyen nedenlerden bir tanesi fazla arazisinin olmaması ve meteorolojik olaylardır. Bununla ilgili çalışmayı yaptık. Daha önceki yıllarda atalarımızın, dedelerimizin dikmiş olduğu bu kayısı, elma, armut, kiraz, vişne, cevizler gibi yerli çeşitler erken çiçek açıyor.



Daha geç çiçek açan meyve çeşitlerini ilimize kazandırmaya çalışıyoruz. Nisan ayının ilk haftası ilimizde yağan kardan dolayı bir don olayı gerçekleşti. Gümüşhane'de geçtiğimiz salı günü meteorolojinin verdiği verilere göre eksi 2 derece oldu. Verilen eksi iki değer çok yüksek alanlarda görüldü."