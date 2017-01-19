Gümüşhane'de "7'den 70'e Masal Saati" Etkinliği

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğünce "7'den 70'e masal saati" adlı program düzenlendi.



Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ilk olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, Gümüşhane'nin yaşayan hafızalarından 81 yaşındaki gazeteci-yazar Turan Tuğlu ile mini bir söyleşi gerçekleştirdi.



Türk edebiyatı ve halk kültürünün önemli unsurlarından birisi olan masala dikkat çekmek adına üç kuşağı bir araya getirdiklerini vurgulayan Olgun, şöyle devam etti:



"Bizler kendi çocukluğumuzda büyüklerimizden dinlediğimiz masalları bugünkü çocuklar da dedelerinden ninelerinden dinlesinler. Masallarla büyüyen çocukların hayal dünyalarının ve ufuklarının çok daha geniş olduğundan hareketle bugün bir aradayız. Dedelerden de masallar alalım dedik. Çocuklar da anne babalarına, dedelerine, ninelerine masal anlatsınlar dedik."



Söyleşinin ardından minik öğrenciler sahne performanslarını ortaya koyarak, hem tiyatral gösteri, hem masal anlatımı, hem de ninni seslendirdi.



Programın ardından sahneye çıkarak tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Vali Memiş, çok güzel bir programa imza atıldığına dikkate çekerek, "Masalların bizim edebiyatımızda ve kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Bize terbiyeli olmayı, doğru ve dürüst olmayı, vatanına ve milletine sahip çıkmayı, büyüklere saygılı olmayı ve yalan konuşmamayı masallar eğlenceli bir şekilde öğretir. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.