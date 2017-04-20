Gümüşhane'de 30 Öğrenciye Kıyafet Yardımı Yapıldı

Beşir Derneği Gümüşhane temsilciliğinin ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye giyim yardımı yaptığı bildirildi.



Beşir Derneği Gümüşhane Temsilcisi Zekayi Çakıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Dumlupınar ilk ve ortaokulunda eğitim gören 30 öğrenciye kıyafet yardımı yaptıklarını belirtti.



Çakıcı açıklmasında, dernek olarak amaçlarının hayır işlerinin yaygınlaşması için dünyanın her yerindeki insanlara hizmet etmek olduğunu belirterek, "Okul tarafından tespit edilen 30 öğrencimize ayakkabı ve kıyafet noktasında destek olduk.



Mağazalardan ve ayakkabıcılardan temin ettiğimiz yardımları öğrencilere ulaştırdık. Gümüşhane'de Beşir Derneği'ne katkı sağlayan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.