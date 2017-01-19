Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Çalışmaları

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2016 yılı içerisinde 80 yangına müdahale etti.



İtfaiye ekiplerinin 2016 yılı içerisinde müdahale ettiği 80 yangından, 6'sı elektrik kontağı, 1'i ocak, soba ve kalorifer kazanı, 6'sı baca tutuşması, 2'si sigara veya kibrit ve 65'i de diğer değişik sebeplerden dolayı meydana geldi.



Bu yangınların 8'i ahşap binalarda meydana gelirken, 10'u betonarme binalarda, 3'ü ot, saman ve ekinlerde, 8'i araç ve 51'i de ot, saman ve diğer değişik nedenlerden çıktı.



İtfaiye Müdürlüğü yangın ve afet olaylarının yanı sıra vatandaşlara yapılan hizmetlerde de etkin rol alıyor.



Ekipler, ayrıca su verme ve kanalizasyon arızalarına müdahalede 440, cadde yıkaması için 173, cadde sulaması için 392, merdivenli araç ile 441 kez destek sağladı. Ekipler yine yıl içerisinde 31 trafik kazasına da müdahale etti.



İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün başarılı çalışmalarını 2016 yılında da sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:



"İtfaiyemiz, yangın ihbarının ardından kısa bir sürede olay yerine ulaşarak yangınlara müdahalede bulunuyor. Bizlerin en büyük duası yangınların olmamasıdır. Ancak biz yinede her türlü olaya karşı 24 saat hizmetimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ercan Çimen'e ve gerektiğinde canını tehlikeye atarak vatandaşların hayatını kurtaran itfaiye personelimize yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum."