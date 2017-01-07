Gümüşhane Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantıları sona erdi.



Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında yapılan son toplantıda, İç Anadolu Belediyeler Birliği'ne üye olunması, Tekke köyündeki Gümüşhanespor Tesisleri'nin Gümüşhane Belediyesine devri, Hasanbey Mahallesi'nde bulunan caminin Türkiye Diyanet Vakfı'na tahsisi ve imar planlarına yapılan itirazlar görüşüldü.



Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Çimen, meclisin ocak ayında görüştüğü tüm maddeleri oy birliğiyle kabul ettiğini belirtti.



Oldukça yoğun geçen aralık ayı toplantılarımızın ardından bu ayki toplantıları da tamamladıklarını ifade eden Çimen, şunları söyledi:



"Gündemimizdeki konuları yine oy birliğiyle kabul ettik. Belediye olarak Gümüşhanesporumuza ait Tekke'de bulunan tesisleri belediye olarak devralmak için işlemleri başlattık. Aynı zamanda Gümüşhane Belediyesi olarak İç Anadolu Belediyeler Birliği'ne üye olunması, Hasanbey Mahallesi'nde yapımı devam eden caminin Türkiye Diyanet Vakfı'na tahsisini de oy birliğiyle kabul ettik. İmar plan tadilatlarına yapılan itirazları da İmar Komisyonu'na havale ettik. Almış olduğumuz kararların şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."