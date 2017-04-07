Gümüşhane Belediye Meclisi

Gümüşhane Belediyesi Meclisi'nin, nisan ayı toplantıları sona erdi.



Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında yapılan toplantıda, Kültür, Turizm ve Ulaştırma Komisyonu raporu, Gümüşhane Belediyesi 2016 faaliyet raporu ve imar plan tadilatları görüşülerek karara bağlandı.



Başkan Çimen, bu ayki toplantılarda almış oldukları kararların hemen hemen tamamını oy birliği ile kabul ettiklerini belirterek, belediye meclis üyelerine toplantılarda gösterdikleri özen için teşekkür etti.