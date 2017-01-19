Gümüşhacıköylü Çocuklar Tiyatroyla Şenlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde İris Sanat Tiyatrosu oyuncularınca "Palyaço Kırmızı Burun" adlı çocuk oyunu sahnelendi.



Gümüşhacıköy Belediyesi katkılarıyla sahnelenen oyun, Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Anne babalarıyla salona gelerek "Palyaço Kırmızı Burun" oyununu izleyen çocuk izleyiciler, neşeli dakikalar geçirdi.



Belediye Başkanı Zehra Özyol, tiyatro oyunu öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak kültürel etkinliklere önem verdiklerini ve bu anlamda ilkleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımızın keyifle izlediği, mutlu olduğu bu tür etkinlikler artarak devam edecek. Oyun ekibine, çocuklarımıza ve ailelerine şükranlarımı sunuyor, esenlikler diliyorum." dedi.



Temsil sonunda belediye tarafından çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.