Gümüşhacıköy'de Bisiklet Gezisi

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bisikletle Sağlıklı Yaşam" Projesi kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerine bisiklet gezisi düzenlendi.



Gümüşhacıköy Mehmet Paşa Ortaokulu önünden başlayan ve Keçiköy mevkisinde sona eren geziye, ilçe genelinde belirlenen öğrenciler bisikletleriyle katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Turgut, öğrencilerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için bisiklet sürmeleri gerektiği belirterek, "Kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla Gümüşhacıköy'ün yeşil ve doğal güzellikleri eşliğinde öğrenci arkadaşlarımızla bisiklet turumuzu gerçekleştirdik. Baharın gelmesiyle birlikte öğrencilerimize yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler artarak devam edecektir." dedi.



Turgut, etkinliğin her hafta yapılacağını ve farklı öğrencilerin katılacağını sözlerine ekledi.