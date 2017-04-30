Gümüşdağ'dan Beşiktaş ve Rıdvan Açıklaması

"5-6 gün yoğun bir süreç yaşadık. Sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına çıktı. Bu akşam uyanış maçımız oldu."



"Bu doğru değil. Ligin en iyi top oynayan iki takımından biri Beşiktaş, biri Başakşehir. Beşiktaş bizim kardeş takımımız."



"Rıdvan Dilmen'e ismiyle hitap etmedim, böyle konuşmam. Rıdvan Dilmen sevdiğimiz arkadaşımızdır."



"Bugüne kadar bu yaptıklarımız kaç kulüp, kaç başkan yaptı? Bugün maçın sevincini yaşamalıyız, Beşiktaş'a da geçmiş olsun."



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