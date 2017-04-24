Gümüşdağ: Bu Kararı Bunun İçin Aldık

Medipol Başakşehir Kulübü, Çaykur Rizespor maçından sonra yaşananlardan dolayı Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı kadro dışı bıraktı. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili olarak Ercan Taner'in sorularını yanıtladı.



Göksel Gümüşdağ "Samimi olduğumuzu ispat etme zamanı. Bu kararı bunun için aldık. Söylediklerimin arkasında bugün durmayacaksam, bir başka kulüp başkanının durmasını istemem saçma olur. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararı herkes almaz fakat bu kararı aldığımız için mutluyum. Bu kararı isteyerek ve adli mercilerin vereceği karardan bağımsız bir şekilde aldık. Gazeteci arkadaşlardan bugün bir kez daha özür diledim" dedi.



Görüntüleri ilk izlediğinde üzüldüğünü belirten Göksel Gümüşdağ "18 kulüp başkanını bir masaya oturtmak için yıllardır bir masaya oturtmaya çalışan bir spor adamıyım. Birlik ve beraberlikten bahseden biri olarak böyle bir görüntüden dolayı üzüldüm. Zaten olayların başlamasına sebebiyet veren ve kimliği Emniyet tarafından bilinen şahıs hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kişi kakkında değişik bilgiler de var. Daha önce de statta başka bir eyleme karıştığı yönünde bilgi var" ifadesini kullandı.