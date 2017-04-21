Gümüş Madalya Hırslandırdı'

ÖMER HAKAN KİBAR - 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 61 kiloda gümüş madalya kazanan Sedat Özdemir, 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha hırslı çalıştığını söyledi.



Sırbistan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası nedeniyle Elmadağ Güreş Eğitim Merkezi'ndeki kampta A Milli Takım sporcularıyla çalışmalarını sürdüren Sedat, AA muhabirine, sağlık sorunlarına karşın kürsüye çıkmayı başardığını anlattı.



Avrupa Şampiyonası öncesi bel ve boyun fıtığı şikayeti yaşadığını ve bir süre antrenman yapamadığını dile getiren milli güreşçi, artık daha büyük hedeflerinin bulunduğunu ifade etti.



Büyüklerle antrenman yaparak şampiyonların tecrübelerinden yararlandığını vurgulayan Sedat, şöyle konuştu:



"Kamptaki Taha Akgül örnek aldığım sporculardan. Herkes Taha Akgül gibi olmak ister. Güreşteki en büyük hedefim olimpiyatlar. 2020 Tokyo'da inşallah beni göreceksiniz. Kazandığım gümüş madalyayla daha hırslı çalışmaya başladım. Çalıştığım sürece de olimpiyat kadrosuna girerim diye düşünüyorum. Buradaki kampta şampiyonlarla birlikte çalışıyoruz. Bizlere artı bir şeyler katıyorlar. Tecrübe oluyor ve onlardan bir şeyler öğreniyoruz."



Sağlık sorunları yaşadı



Güreşe ağabeylerini örnek alarak başladığını belirten Sedat, "Belimde ve boynumda üçer fıtığım vardı. Bu nedenle güreşi bıraktım. Yüksel Şanlı hocam benimle ilgilendi ve güreşe tekrar döndürdü. Bunun sonucunda Avrupa Şampiyonası'da madalya aldım." dedi.



Sakatlıkları nedeniyle güreşi bırakma düşüncesine kapıldığında antrenörlerinin kendisini sporda tutmaya çalıştığını vurgulayan Sedat, "Türkiye Şampiyonası'na kadar hiç antrenman yapmadım. A Milli Takım'ın masörü Ahmet Çelik, 10 gün benimle ilgilendi. İki aylık antrenmanla hem Türkiye hem de Avrupa'da madalya aldık." diye konuştu.



Amcası büyüttü



Macaristan'daki 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda final oynayan ancak gümüş madalyada kalan Sedat, anne ve babasından yoksun bir hayat yaşadığını anlattı.



Babasını 4 yaşında kaybettiğini, annesinden de ayrı kaldığını dile getiren milli güreşçi, "Ağabeylerim güreşçiydi. Onları örnek alarak güreşe başladım ve bugünlere geldim." ifadesini kullandı.



Sedat Özdemir, amcalarının yanında büyüdüğünü belirterek, "Annemin rahatsızlığı nedeniyle bize bakacak durumu yoktu. Kardeşimin biri halamda, diğeri diğer halamda, 2 kardeşim de amcamda büyüdü. 1-2 sene sonra 'çocukları birbirinden uzak tutmayalım' dediler. Böyle olunca da kardeşlerden ikisi bir amcama, diğer ikisi de diğer amcama geldi." şeklinde konuştu.



Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinciliğe üzüldüğünü vurgulayan Sedat, yönetmelik gereği uzmanlık kadrosuna atandığını ve bunun daha başarılı sonuçlar almasında iyi bir adım olduğunu sözlerine ekledi.