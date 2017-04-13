Gümülcine'den İstanbul'a Hasret Köprüsü

Mübadele yıllarında Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Gümülcine'de kalanların torunları ve çocuklarından oluşan 42 kişi, Beyoğlu Belediyesi tarafından İstanbul'a getirildi.



Kasımpaşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Batı Trakya'dan gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Misafirlerin Anadolu insanı gibi olduklarını, kendilerinden hiçbir farkları bulunmadığını belirten Demircan, "İstanbul'a ilk kez geldiler. Onları, medeniyetimizin başkenti İstanbul'da ağırlamaktan mutluyuz. Bu duygusal ortamı yaşamak çok güzel. Ülkemizin sınırları belli ama sınırlarımızın dışındaki tarihi bağları hissettiğimiz soydaşlarımızı görmek, onlara ulaşmak çok anlamlı." diye konuştu.



Rehber Monica Poker ise gezinin Beyoğlu Belediyesinin desteğiyle düzenlendiğini ifade etti.



Poker, 15 gün önce de ziyaret ettikleri Gümülcine'de yaşayanların vatan toprağını görme taleplerini ilettiğini anlatarak, "Biz de bunun üzerine 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve onları Türkiye'ye getirdik. Onlarla beraber İstanbul'u geziyoruz. Tekne turumuz olacak. Onlara İstanbul'u gezdireceğiz, onlar da torunlarına anlatacak. Bu organizasyonla dayanışma ve birliktelik içerisinde olduğumuzun mesajını vermek istedik." ifadelerini kullandı.



Grubun İstanbul'a gelmesine öncülük eden Işık Sadık Ahmet de ekibi İstanbul'a getirdikleri için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Onlar ilk defa geldi. Buraya gelmelerine vesile olduğum için çok mutluyum. Benim insanım burayı ilk defa görüyor." dedi.



İstanbul'a ilk kez gelen Sahzime Akraba ise İstanbul'u gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, vesile olanlara teşekkür etti.



Grup İstanbul'un tarihi ve turistlik yerlerin gezerek, anavatan özlemini giderecek.