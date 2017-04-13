Gümülcine'den Gelen Türkler İstanbul'u Gezdi
Gümülcine'den gelen Türkler İstanbul'u gezdi İlk kez geldikleri İstanbul'a hayran kaldılarİSTANBUL - Nüfus Mübadelesi döneminde Türkiye'ye yerleşmeyerek Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde kalmayı tercih eden Türkler, İstanbul'u gezdi.
Gümülcine'den gelen Türkler İstanbul'u gezdi
İlk kez geldikleri İstanbul'a hayran kaldılar
İSTANBUL - Nüfus Mübadelesi döneminde Türkiye'ye yerleşmeyerek Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde kalmayı tercih eden Türkler, İstanbul'u gezdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın eşi Ferda Demircan'ın ev sahipliğinde Boğaz turu yapan Türk turistler, İstanbul'un güzelliklerini keşfetti.
Nüfus mübadelesi döneminde Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmeyerek Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde kalan Türkler, yıllar sonra İstanbul'a gelerek İstanbul'un turistik yerlerini gezdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın eşi Ferda Demircan'ın özel olarak ilgilendiği misafirler ilk olarak Kasımpaşa Sosyal Tesislerinde yemek yedi. Sonrasında Boğaz turu yapan kalabalık grup, gün boyu İstanbul'un güzelliklerini keşfetti.
"Türkiye'nin bir parçası gibiler"
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Gümülcine'den gelen misafirleri İstanbul'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün burada Batı Trakya'dan Gümülcine'den misafirlerimiz var. Gerçekten bizler de mutlu olduk. Tüm kültürleri, konuşmaları, hayatları Türkiye'nin bir parçası gibiler. Anadolu insanı gibiler. İstanbul'a ilk defa geldiler. Medeniyetimizin, kültürümüzün en önemli şehri İstanbul'u geziyorlar. Onları ağırlamak, bu duygusal ortamı yaşamak gerçekten anlamlı"diye konuştu.
"Ben bu insanlarla büyüdüm"
Batı Trakya'da Şehit edilen Milletvekili Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işıl Sadık Ahmet ise,"Bu grubun buraya gelmesini çok arzu ediyordum. Ben bu insanlarla büyüdüm. Onlar buraya ilk defa geldiler ama onların buraya gelmesine vesile olduğum için çok mutluyum"dedi.İlk kez İstanbul'a geldiklerini söyleyen Gümilcineli Türkler ise ; "İstanbul'a hayran kaldık." dedi.
(EK-EY