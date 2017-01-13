Gümrüklerdeki Dedektör Köpeklerin Sayısı Arttı

Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gümrük muhafaza ekiplerinin en önemli yardımcılardan dedektör köpeklerin sayısı 104'e ulaştı.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2016 Eylül'de Köpek Eğitim Merkezi'nde başlayan program kapsamında, 10'nu narkotik, 4'ü çay ve tütün, 3'i silah, mühimmat ve patlayıcı aramasında kullanılacak köpeklerin eğitimleri tamamladı.



Böylece gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, özellikle zulalı kaçak eşyanın tespitinde, büyük katkı sağlayan dedektör köpeklerin sayısı 104'e çıktı.