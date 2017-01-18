Gümrükçüoğlu'ndan Gümüşhane Belediyesine Ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret ettiği bildirildi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor-Gümüşhanespor Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakası için Gümüşhane'ye giden Gümrükçüoğlu'nun, Başkan Çimen'i ziyaret ettiği belirtildi.



Açıklamada, Gümrükçüoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:



"Bölgemiz illeri tarih boyunca birlikte kalkınmış, birlikte gelişmiştir. Tüm bölge illeri olarak bir ve bütünüz. Bölge olarak Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Ordu, Giresin, Bayburt olarak hep beraber kardeşçe, kol kola kalkınmaya ve gelişmeye, her zaman omuz vermeye gönül vermeye devam edeceğiz. Yeni kuşakların da bu anlayışla bütün bölgeyi kalkındıracağına inanıyoruz."