Gümrükçüoğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Dernekpazarı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.



Muhtarlarla bir süre sohbet eden Güümrükçüoğlu, ilçede gerçekleştirilen, sürdürülen ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.



Gümrükçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçede altyapıdan üstyapıya her alanda oldukça önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, ilçe merkezinin kentsel dönüşüme tabi tutulacağını kaydetti.



Bu konuda TOKİ ile protokol imzaladıklarını işaret eden Gümrükçüoğlu, "Dernekpazarı ilçe merkezi, bölgemizin en modern yerleşim ve yaşam alanı haline gelecektir." dedi.



Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık da Gümrükçüoğlu'na ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü teşekkür etti.