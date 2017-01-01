Gümrükçüoğlu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Heyetini Kabul Etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.





Başkan Gümrükçüoğlu'na çalışmalarına olan katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim eden Aygün, "Derneğimize ve organizasyonumuza yıllardır sürdürdüğünüz katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. 8 Ocak'ta İskele ilçesinde yapacağımız 9. Hamsi Festivaline sizleri ve Trabzon halkını davet etmek için geldik." dedi.





Kıbrıs heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Gümrükçüoğlu, "Kıbrıs'a, hemşehrilerimize sizin vasıtanızla selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Destek olmak ve bu güzel festivale katkılarda bulunmak en sevindiğimiz vazifelerimizden biridir." diye konuştu.





Kıbrıs'ta Karadenizli, Trabzonlu çok sayıda hemşehrilerinin yaşadığına dikkat çeken Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:



"KKTC'deki Karadenizli, Trabzonlu hemşehrilerimizle, orada yerleşikliğe uzun zamandır başlamış olan kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. Kültürümüzü, sanatımızı, insan sevgisi ve uygarlık anlayışımızı orada en güzel şekilde temsil ediyorlar. Köklerini de unutmuyor, her zaman gelip gidiyor, anavatanla irtibatlarını en güzel şekilde sürdürüyorlar. Bu bakımdan kendilerine ayrıca şükranlarımı sunuyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."