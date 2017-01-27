Gümrük ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Çiftçi Gürcistan'da

Dünya Gümrük Günü nedeniyle resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'da bulunan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, ziyaretinin ikinci gününde Gürcistan-Azerbaycan arasındaki Kırmızı Köprü sınır kapısını ziyaret etti.



Gürcü yetkililer, Çiftçi ve beraberindeki heyete, Gürcistan Gümrük Müdürlüğünün çalışma prensipleri, gümrük kapılarındaki araç, yük ve yolcuların geçiş süreçleri, yasa dışı yük taşımacılığında uyuşturucu kaçakçılığını önleme sistemleri hakkında bilgi verdi. İnceleme sırasında taraflar arasında bilgi alışverişinde bulunuldu.



Kırmızı Köprü Sınır Kapısında yapılan incelemelerin ardından, AA muhabirine konuşan Çiftçi, Türkiye ile Gürcistan arasındaki bir çok alanda olduğu gibi gümrük müdürlükleri arasında da işbirliğinin çok iyi şekilde geliştiğini, iki ülkenin ekonomik kalkınması adına sınır kapılarındaki yolcu, yük ve araç geçişlerinin daha da kolaylaştırılması yönünde ortak adımların atılmasının önemli olduğunu kaydetti.



Türk tırcıların, Kırmızı Köprü Sınır Kapısından geçişi sırasında gecikme yaşamasıyla ilgi Gürcistan tarafıyla görüştüklerini ve bu sorunların da kısa süre içinde çözüleceğini ümit ettiklerini dile getiren Çiftçi, iki ülke arasında gümrük alanındaki işbirliğinin artırılması konusunda, her iki tarafın da ciddi niyetleri olduğunu vurguladı.



Çiftçi ve beraberindeki heyet incelemelerinin ardından Tiflis'ten ayrıldı.