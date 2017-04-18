Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni takım otobüsünün anahtarını kulüp yetkililerine verdi.



Bakan Tüfenkci, Malatya İnönü Stadı'nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor maçı öncesi stat girişinde Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncuların ve teknik heyetin kullanımı için alınan yeni takım otobüsünün anahtarını kulüp başkanı Adil Gevrek'e teslim etti.



Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'deki helikopter kazasını hatırlatarak; şehitlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.



Şehitlerden ikisinin Malatya'da ikamet ettiğini belirten Tüfenkci, "Onlara da rahmet diliyoruz. Birisi meclis üyemizin oğlu, birisi de posta görevi yapan Suat kardeşimizin oğlu. Cenabı Allah kendilerine rahmet etsin, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.



Otobüsün kulübe teslimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, "Tabii biz Yeni Malatyaspor'un bundan sonraki seyahatlerini daha rahat ortamda yapabilmeleri için takıma bir otobüs tahsis etmiştik. Bugün onun anahtarını da başkanımıza vermiş olalım istedik. İnşallah hem ligde kaza belaya uğramazlar, hem de trafikte kazaya uğramadan Süper Lig'e çıkmış olurlar." ifadelerini kullandı.