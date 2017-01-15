Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci - Gümrüklerde 2,6 Milyar Liralık Kaçakçılık Önlendi

HÜSEYİN KARATEPE / MUSTAFA ÇALKAYA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçen yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kaçakçılıkla mücadelenin aksamadığını belirterek, "Geçen yıl bir önceki yıla göre olay bazında yüzde 28 artışla 4 bin 424 kaçakçılık olayını ortaya çıkardık. Ortaya çıkarılan kaçakçılığın mali boyutu ise 2 milyar 633 milyon lira oldu." dedi.



Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrüklerde yıl genelinde yapılan operasyonlarda önemli miktarda kaçakçılığın önlendiğini ifade etti.



Ülke genelinde 2016'da yaşanan birçok olumsuzluğun kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aksatmadığını vurgulayan Tüfenkci, "Bir önceki yıla göre olay bazında yüzde 28 artışla 4 bin 424 kaçakçılık olayını ortaya çıkardık. Ortaya çıkarılan kaçakçılığın mali boyutu ise 2 milyar 633 milyon lira oldu." diye konuştu.



Bakanlık olarak uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele hususu üzerinde önemle durduklarını dile getiren Tüfenkci, "Gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar sonucunda, 2015 yılında 2 ton 689 kilo olan uyuşturucu yakalama miktarı, 2016 yılında yüzde 30 artışla 3 ton 426 kiloya yükseldi. 2015 yılında 206 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalanmış iken, bu değer 2016 yılında yüzde 16 artışla 236 milyon liraya ulaştı." dedi.



Daha önce yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan piyasadaki kaçak sigara oranının, 2016 itibarıyla yüzde 7,5 seviyelerine gerilediğine dikkati çeken Tüfenkci, geçen yıl genelinde 11 milyon 450 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi. Böylece hem organize suç ve terör örgütlerinin kaynaklarının kesildiğini hem de önemli oranda vergi kaybının engellendiğini belirten Tüfenkci, vergi gelirlerinde 3 milyar liraya yakın artış sağlandığını söyledi.



Ele geçirilen diğer ürünlere ilişkin de bilgi veren Tüfenkci, "2015 yılına göre yüzde 70 artışla toplam 176 ton kaçak çay ele geçirdik. Bunları usulüne uygun şekilde imha ediyoruz. Koordinasyonu Bakanlığımızca yürütülen Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı kapsamında önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz kararlı ve etkin çalışmalarımıza 2016 yılında da devam ettik. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele ilgili birimlerle yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda, 805 milyon lirası bu yıl içerisinde olmak üzere toplamda 1 milyar 562 milyon lira tutarında vergi, ceza ve usulsüzlüğü ortaya çıkardık." şeklinde konuştu.



"Gümrüklerimizde en ileri teknolojiyi kullanıyoruz"



Komşu ülkelerde yaşanan karışıklıkların ardından gümrük kapılarını yeniden tasarladıklarını ifade eden Tüfenkci, bunun yanı sıra teknik cihaz ve ekipmanların da gözden geçirildiğini anlattı.



"İddia ediyorum; bütün dünyanın kullandığı ileri ekipmanların tamamı bizim gümrük kapılarımızda mevcut." diyen Tüfenkci, gümrük kapılarındaki iş ve işlemlerin Ankara'daki Komuta Komuta Kontrol Merkezinden de anlık takip edilebildiğine dikkati çekti.



Yolcu giriş çıkışlarında "Yüz Kayıt Sistemi"ni devreye aldıklarını dile getiren Tüfenkci, ayrıca gümrüklerde "Plaka Okuma Sistemi"ni hayata geçirdiklerini, böylece güvenlik ve işlemlerin hızlandırılması noktasında önemli fayda sağladıklarını aktardı.



Alınan tedbirler neticesinde Türkiye'nin uyuşturucu trafiğinden kurtulduğunu kaydeden Tüfenkci, "Uyuşturucu tacirlerinin Türkiye'ye girmekte zorlandıkları ve transit geçirmekte zorlandıkları için kuzeyi tercih ettiklerini de görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Tüfenkci, ayrıca patlayıcı, çay, tütün ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele noktasında eğitilen dedektör köpeklerin sınır kapılarında başarılı şekilde görev yaptığını sözlerine ekledi.