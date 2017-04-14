Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili, "Gerçekten bir 'evet' bu milletin kaderini değiştirebilir veya bu milleti, aynı zilleti yaşamaya devam etmesi noktasında irade ortaya koyabilir." dedi.



Birlik Vakfı Malatya Şubesi üyeleriyle otelde bir araya gelen Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yol ayrımına girdiğini hatırlattı.



Türkiye'nin istikametini, yönünü belirleme noktasında milletin mi yoksa vesayet odaklarının mı iradesinin hakim olacağının kararının verileceğini anlatan Tüfenkci, bunu Birlik Vakfı üyelerinin çok iyi bildiğini ve milletin kazanması için çalıştıklarını bildirdi.



Tüfenkci, geçmişte milletin çektikleri çileleri çocukların, gençlerin çekmemesi için enflasyonları, faizleri, IMF basıklarını, kumpasları, darbeleri yaşamamaları için 16 Nisan'da 'evet' diyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu 'evet'in güçlü ve anlamlı olması önemli. Bir 'evet'in bu ülkenin kaderini değiştireceği bilinci içerisinde herkes bu anlamda 16 Nisan'da eşine dostuna oyunu kullanıp kullanmadığını da sorarak, kullanmamışsa sandığa yönlendirerek bir oyun önemine dikkat çekmek lazım. Gerçekten bir 'evet' bu milletin kaderini değiştirebilir veya bu milleti, aynı zilleti yaşamaya devam etmesi noktasında irade ortaya koyabilir."



Türkiye olarak dünyayla rekabet etmek, insanların işini büyütmek, insan haklarını, demokrasiyi büyütmek istediklerine işaret eden Tüfenkci, 80 milyon nüfusuyla Türkiye'nin bir ve beraber olarak kalkınması hedeflediklerini belirtti.



Bakan Tüfenkci, 16 Nisan'da yeni Türkiye'nin inşasının temelini atacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Daha fazla özgürlüklerin, demokrasinin, refahın olduğu bir ülkeyi oluşturmak 80 milyonu kalkındırmak, işsizimize iş, AŞ bulmak bizlerin, sizlerin önemli görevleri arasında. Bu noktada 16 Nisan bir dönüm noktası olacak. Baktığımız zaman Türkiye'nin 15 yılda AK Parti iktidarına yakalamış olduğu büyüme ivmesini biz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte 5 yıl içerisinde yakalamayı hedefliyoruz."