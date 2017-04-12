Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Çiftçimizin ürünlerinin ticarileşmesi, para etmesi, yeni piyasalar oluşturması noktasında canla başla çalışıyoruz. Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve ürün ihtisas borsasının kurulması da bu anlayışın ürünüdür. Ürün ihtisas borsasıyla çiftçilerimize yeni bir piyasa kazandırmış olacağız." dedi.



Bakan Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Mişmiş Park fuar alanında düzenlenen "11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı"nın açılışına katıldı.



Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, fuarlar sayesinde üreticinin son teknolojiyle tanıştırıldığını söyledi.



Türkiye için tarımın stratejik sektörler arasında yer aldığına dikkati çeken Tüfenkci, hükümet olarak tarımı çok önemsediklerini ve her türlü desteği vermekten çekinmediklerini ifade etti.



Tüfenkci, bir yandan sanayileşmeye çalışırken son teknolojiyle tarım yapmanın yollarını aradıklarını dile getirerek, "Bu noktada hükümet olarak vermiş olduğumuz teşviklerle çiftçimizi teknolojiyle buluşturuyoruz. İktidara geldikten sonra hep çiftçinin yanında olduk. Hep üretenin yanında olduk, hep sizlerle, sizlerin önünü açmak adına çiftçimizi daha çok kazandırmak adına tedbirler aldık." diye konuştu.



"Canla başla çalışıyoruz"



Üreticiye yönelik destekler hakkında bilgi veren Tüfenkci, şöyle devam etti:



"Lisanslı depoculuğun yaygınlaşması ve ürün ihtisas borsasına yönelik altyapıyı oluşturduk. 'Satamadığınız ürün sizin değildir' anlayışı içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız sağlıklı ürünler yetiştirme noktasındaki çalışmalarıyla, havza bazlı destekleriyle, toprak analizleriyle çiftçimize destek olurken biz de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak özellikle çiftçimizin ürünlerinin ticarileşmesi, para etmesi, yeni piyasalar oluşturması noktasında canla başla çalışıyoruz. İşte lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve ürün ihtisas borsasının kurulması da bu anlayışın ürünüdür. Ürün ihtisas borsasıyla çiftçilerimize yeni bir piyasa kazandırmış olacağız. Sizin, sağlıklı depolarda ürünlerinizi bir yandan muhafaza ederken bir yandan da yetkili laboratuvarlar tarafından sertifikalandırılan ürün senetlerinin borsada işlem görmesini sağlamış olacağız. İhtiyacı olanın borsadan aldığı, satma ihtiyacı olanların da borsaya kota ederek sattığı bir piyasayı, Cumhurbaşkanımız kuruluşunu imzaladı, inşallah 2 ay içerisinde de hayata geçireceğiz."



Tüfenkci, hükümet olarak havza bazlı tarımsal destekleme modelini oluşturduklarını bu kapsamda 941 havza belirlendiğini aktararak, arz açığı olan ve stratejik açıdan önemli 21 ürünün havza bazından destekleneceğini kaydetti.



"Sebze fidelerini de ilk kez destek kapsamına aldık"



Destekleme modelini sadeleştirdiklerini kaydeden Tüfenkci, "Destekler yılda 2 kez ödenecek. Bu da sizin isteğinizdi. Mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin yüzde 40'ı desteklenecek. Sebze fidelerini de ilk kez destek kapsamına aldık. Sertifikalı tohum kullanıcılarına ayrı bir destek sağlamış olduk. 35 ili damızlık düve merkezi yaptık. 27 il damızlık koç ve teke merkezi, 11 il de damızlık manda merkezi oldu. 30 ili de mera hayvancılığı bölgesi ilan ettik." diye konuştu.



"Türkiye'yi tarımda da şaha kaldıracağız"



Tüfenkci, tarımda teknolojinin kullanılmasının önemine dikkati çekerek, "Sağlıklı tohumlama, ilaçlama ve teknolojiyle üretimde verimi inşallah artıracağız. Ürettiğimizi pazarda satabilecek konuma da gelmemiz lazım. Yani pazara yönelik üretim yapmamız lazım, ürettiğinizin de değerinde satılması lazım. Bu noktada biz elimizden gelen desteği sürdürüyoruz. 16 Nisan'da milletimizin huzuruna getirdiğimiz cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle Türkiye'yi tarımda da şaha kaldıracağız." ifadelerini kullandı.



Malatya Valisi Mustafa Toprak da tarımın önemine dikkati çekerek, tarımda teknolojinin daha iyi kullanılmasıyla Türkiye'nin daha iyi yerlere geleceğini söyledi.



Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, bazı ülkelerin büyükelçileriyle diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.



Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler daha sonra fuardaki stantları gezerek, ürünleri inceledi.



Fuar 16 Nisan'a kadar devam edecek.