Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Özellikle son yıllarda terörle çok ciddi mücadele ediyoruz. Allah'a hamdolsun 15 Temmuz'dan sonra da yapmış olduğumuz etkin mücadelelerle inlerine girerek, şehitlerimizin bize bıraktığı bu vatanın hesabını, onların akıttığı kanın hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz ta ki bir tane hain bu memlekette kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.



Tüfenkci, Malatya'daki bir otelde şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.



Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Tüfenkci, bu hain saldırılara Türkiye olarak hiçbir zaman prim vermeyeceklerini ve bu saldırıların onların son çırpınışları olduğunu söyledi.



Tüfenkci, Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milletin kahramanca mücadelesi sonucu bu Cumhuriyet'i, bu vatanı kurduklarını belirterek, bu coğrafyada yaşarken de bunun bir bedeli olduğunu bildiklerini dile getirdi.



"Şehitlerimizin kanıyla, büyüklerimizin duasıyla bu vatan ayakta duracak hem de bin yıl ayakta duracak" diyen Tüfenkci, şöyle devam etti:



"Özellikle son yıllarda terörle çok ciddi mücadele ediyoruz. Allah'a hamdolsun 15 Temmuz'dan sonra da yapmış olduğumuz etkin mücadelelerle inlerine girerek şehitlerimizin bize bıraktığı bu vatanın hesabını onların akıttığı kanın hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz ta ki bir tane hain bu memlekette kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu vatana yapılan alçakça saldırıların hesabını soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Bir yandan DHKP-C, DEAŞ, PKK, FETÖ ile mücadele ederken bir yandan da 80 milyonun mutluluğu ve huzuru için ekonomiyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu vatanın her bir karış toprağı sizler ve bizler için kutsaldır. Bu vatanın her bir karışına, her bir santimine göz dikenlerin de Allah'ın izniyle gözünü oyacağız, oyuyoruz da."



Tüfenkci, bu coğrafyada güçlü liderlerin olması gerektiğine işaret ederek, "Biz bu coğrafyada yaşarken bedel ödüyoruz, bu bedel de sizlerin, kardeşlerimizin akıttığı kanlardır. Bu kanlar, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da darbeye 'hayır' derken akıtılan kanlardır. Bu kanlar bizim, bayrağımızın göklerde dalgalanmasına vesile oluyor." diye konuştu.



Millete hizmet için var olduklarını belirten Tüfenkci, şehitlerin emanetine sonuna kadar sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini vurguladı.



"Mücadelemiz, milletin dirliği bu devletin bekası için"



Tüfenkci, şehitlerin en büyük emanetinin vatan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu vatan varsa huzur içerisinde hepimiz hayatta kalabiliriz ve birlikte refah içerisinde yaşayabiliriz. Biz sizlerin emanetine, sizlere sahip çıkacağız. 16 Nisan'da vatanın, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar vereceğiz. İstiyoruz ki terörle daha etkin mücadele edelim, terör belasını Türkiye'nin gündeminden çıkarılım bir daha bu ülkeye musallat olmasınlar. Bu coğrafyada güçlü yönetimleri, meclisleri, yargıyı oluşturalım, hep beraber Türkiye'yi güçlendirelim ve şehitlerimizin emanetini yerde bırakmayalım diye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyoruz ve geçiyoruz. Bütün mücadelemiz, milletin dirliği ve devletin bekasıdır. Ecdadı vatan için, istiklal için, huzur için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz en çok da şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz."



"Şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise terör örgütlerini şiddetle kınayarak, mücadelelerinin süreceğini söyledi.



Bu vatan için canlarını veren şehitlere minnet duygularını dile getiren Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli talimatının şehit ailelerine, onların emanetlerine ve gazilere sonuna kadar sahip çıkılması yönünde olduğunu ifade etti.



Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" yönündeki iddialarına ilişkin, şunları kaydetti:



"249 şehidimiz 2 bin 196 gazimiz var. Siz eğer kontrollü darbe derseniz şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız, gazilerimizin canlarını bin kere daha yakarsınız. Dolayısıyla kontrollü darbeyi siz kendiniz yapmış olursunuz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmakla kalmaz burada bulunan emanetlerini bin kere daha üzmüş olursunuz." diye konuştu.