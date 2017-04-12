Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2016 yılında Türkiye genelinde 228 bin 871 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığını, 101 bin 614 esnaf ve sanatkar işletmesinin ise kapandığını bildirdi.



Tüfenkci, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, kapanan iş yerlerine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'a yönelttiği yazılı soru önergesini yanıtladı.



Türkiye genelinde 2016 yılında toplam 228 bin 871 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığını ve 101 bin 614 esnaf ve sanatkar işletmesinin ise kapandığını açıklayan Tüfenkci, Türkiye genelinde 2016 yılında bakkal, bayi, büfe olarak faaliyet gösteren işletmelerden 22 bin 340'ının tescil, 13 bin 287'sinin terkin edildiğini; kahvehane, kıraathane ve çay ocağı olarak faaliyet gösteren işletmelerden 12 bin 873'ünün tescil, 8 bin 880'inin ise kapandığını aktardı. Tüfenkci, aynı yılda, minibüs işletmeciliği yapan 7 bin 159 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığını, 5 bin 870 esnaf ve sanatkar işletmesinin de kapandığını belirtti.



Bakanlar Kurulu kararı gereğince 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya ESKKK kefaleti olmaksızın doğrudan Halkbank tarafından bankacılık ve kredi mevzuatı çerçevesinde yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) 5 yıla kadar kredi imkanı sağlandığını anımsatan Tüfenkci, 28 Şubat 2016 tarihi itibarıyla kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığı ile kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının 436 bin 862'ye; kullandırılan kredi hacminin ise 20 milyar 716 milyon 363 bin 700 TL'ye ulaştığını açıkladı.



Tüfenkci, şunları kaydetti:



"2016 yılında uygulamaya konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sıfır Faizli İşletme Kredisi Kredi Faiz Desteği Programından 15 bin işletme yararlandırılarak, toplam 150 milyon TL tutarında kredi faiz desteğinin sağlanması amaçlanmıştı. Ancak, oluşan yoğun talep karşısında işletmelerimizin beklentilerini karşılamak üzere 2017 yılında, 'KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Kredi Faiz Desteği Programı' yeniden açılmıştır. 2017 programına başvuru yapabilen yeni işletmeler ile beraber, 2016 yılındaki destek programına başvuran işletmeler içerisinde yer alıp şartlara uyan ancak krediden yararlanamayan tüm Küçük ve Orta Boy Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) bu yeni imkandan faydalanmasına olanak sağlanmıştır. Söz konusu işletmelerimiz, tekrar kredi başvurusunda bulunmalarına gerek kalmadan bu destekten yararlanabileceklerdir."