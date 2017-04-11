Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bu araba ancak 90 kilometre hızla gidiyor daha fazlaya çıkamıyor. Biz daha da hızlanan, dünyayla rekabet edebilen, çabuk karar alabilen bir sisteme geçmek istiyoruz" dedi.



Tüfenkci, Akçadağ ilçesi Kolköyü Mahallesi'ndeki caminin açılışına katıldıktan sonra ilçedeki esnafları ziyaret etti.



Esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Tüfenkci, ilçe meydanında yaptığı konuşmada, halk oylamasının Türkiye'nin istikametini belirleyeceğini kaydetti.



AK Parti'nin 15 yılda yaptığı hizmetleri 5 yılda yapmak istediklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Hızlanalım, dünyayla rekabet edelim daha çok işsizimize iş bulalım, daha fazla AŞ bulalım, ekmeğimizi büyütelim. Türkiye yılda 1 milyon gencimize iş bulmak zorunda. 1 milyon işsize iş bulmak için de bu sistemle yeni fabrikalar, yeni yatırımlar yapmak kolay değil. Bu araba ancak 90 kilometre hızla gidiyor daha fazlaya çıkamıyor. Biz daha da hızlanan, dünyayla rekabet edebilen, çabuk karar alabilen bir sisteme geçmek istiyoruz." dedi.



Türkiye'nin 16 Nisan'dan itibaren çok farklı bir yerde olmasını istediklerini vurgulayan Tüfenkci, "Biz istiyoruz ki milletin, mazlumların, mahrumların, dezavantajlı grupların, Filistin'in, dünya ümmeti Muhammed'in yanında olsun istiyoruz. Onun için de yeni bir sisteme, güçlü bir hükümette 16 Nisan'da evet diyoruz" ifadelerini kullandı.



İlçedeki temaslarının ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Merkezi'nde inceleme yapan Tüfenkci, böyle tesislerin önemine değindi.



Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına da katılan Bakan Tüfenkci, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 6. düzenlenecek olan Malatya Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen "Basınla İstişare Toplantısı"na iştirak etti.



Tüfenkci, Konak Mahallesi'ndeki mitinginde yaptığı konuşmada milletin desteğiyle Türkiye'nin daha güzel olacağını vurguladı.



Türkiye'nin hem bölgede hem dünyada lider olması için 16 Nisan halk oylamasında 'Evet' diyeceklerini belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Türkiye koalisyonlar döneminde hep küçük büyümeler gerçekleştirdi. Eğer Türkiye bugüne kadar, Cumhuriyet kurulduğundan beri tek başına yönetilseydi kişi başı milli gelirini 11 bin dolardan 22 bin dolarlara çıkarmıştı. Bu ne demek, hepimiz bir kat daha zenginleşmiş demekti. Koalisyonlar, darbeler döneminde, sen ben, kardeş kavgalarıyla, terör belalarıyla birbirimizle uğraşırken enerjimiz de sermayemiz de boşa gitti, insan kaynaklarımız da boşa gitti. Oysa bizim çektiklerimizi gençlerimiz, bebelerimiz, kardeşlerimiz çekmesin istiyoruz. Onun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öneriyoruz."