Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Allah'tan büyük bir sıkıntı olmazsa biz bu büyüme oranlarını şu anda Orta Vadeli Planımızdaki yüzde 4,5'in üzerinde bir büyümeyle Türkiye'yi 2018'lere taşıyacağız." dedi.



Malatya Darendeliler Derneğinin düzenlediği hemşehrilerle buluşma programında konuşan Tüfenkci, 2016 yılında Türkiye'nin başına gelenin, neredeyse pişmiş tavuğun başına gelmediğini söyledi.



Tüfenkci, FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "Milletin desteğiyle, sizler hem demokrasiyi hem de ekonomiyi kurtardınız. Akabinde sanki sıraya girmişler gibi bütün terör örgütleri her hafta bir saldırıda bulunarak Türkiye'yi yıldırma, Türkiye'nin iradesine ve büyümesine ipotek koyma çalışmaları devam etti. Ama netice itibarıyla baktığımızda almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle Türkiye 2016 yılında, bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının aksine, beklentilerin aksine yüzde 2,9 büyüme başarısını yakaladı ve 2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptık." diye konuştu.



İhracat, imalat sanayi ve ticaret endekslerine bakıldığında, tüketici güven endeksleriyle beraber yukarıya doğru bir çıkış olduğunun görüldüğünü aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:



"2017 yılında, Allah'tan büyük bir sıkıntı olmazsa biz bu büyüme oranlarını şu anda Orta Vadeli Planımızdaki yüzde 4,5'in üzerinde bir büyümeyle Türkiye'yi 2018'lere taşıyacağız. Tabi bu yeter mi? Yetmez. Biz daha fazla iş, daha fazla AŞ ve ekmeğimizi daha fazla büyütme derdindeyiz. Onun için yeni dönemde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber artık ekonomiyi şaha kaldırmak, geliştirmek istiyoruz, ekonomiyi değiştirmek, Türkiye'yi dönüştürmek istiyoruz."



"Ekmeği büyütmemiz lazım"



Tüfenkci, Türkiye'de her yıl 1 milyon gencin iş gücüne katıldığına işaret ederek, "Bu ne demek? Her yıl 1 milyon insanımıza yeni iş ve AŞ bulmamız, yeni üretim sahaları, fabrikalar yapmamız lazım. Bunun için de bizim etkin kararlar almamız, güçlü olmamız, güçlü yönetimlerle bu ekmeği büyütmemiz lazım. Türkiye'yi büyütürsek, Türkiye'nin refah düzeyini yükseltirsek bundan herkes yararlanır. Türkiye'de bulunan 80 milyon bundan istifade eder ve ekonomik anlamda biz bir daha büyümüş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin koalisyonlarla yönetildiğinde hep düşük seyirli büyümeler yaşadığını, yüksek büyümeleri yakalayamadığını anlatan Tüfenkci, "Ama parti ayrımı yapmıyorum, tek başına iktidarlar döneminde Türkiye hep yüksek oranda büyümüş. Biz istiyoruz ki Türkiye istikrarı yakalasın, yüksek oranlarla büyüsün." dedi.



"Takdir, yetki ve karar sizde"



Tüfenkci, uzlaşmayı ve uzlaşma kültürünü yakalama adına cumhurbaşkanlığı hükümet modelini önerdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Çünkü burada yüzde 50 artı 1'i yakalayamayan hiçbir lider ve parti iktidara gelemiyor. Bunun için de söylemlerini milletin ortalamasıyla aynı değerde tutması lazım, milletle uzlaşması lazım. Milletin tabanında bu uzlaşmayı yakalayanlar iktidara gelebiliyorlar ve bu sistemde koalisyonlara yer yok. Seçim bittikten sonra mutlaka bir iktidar çıkıyor ve 5 yıl kesintisiz olarak insanlarımız da işine gücüne bakıp, ekmeğini büyütme gayreti ve çalışması içerisinde bulunuyorlar. Onun için biz, cumhurbaşkanlığı hükümet modelini sizin önünüze getirmiş olduk. Tabii takdir, yetki ve karar sizde. Biz her zaman millete saygı duyuyoruz. Biz milleti, 80 milyonu, 'Hayır' da dese 'Evet' de bir biliyoruz, saygı duyuyoruz. Ne 'Hayır' dediği için ne de 'Evet' dediği için yerilmesinden yana değiliz. Asla ve asla siyaseti de nefret dilini körüklemek için yapmamak lazım. İnsanları birleştirmek, insanların refahı ve mutluluğu için yapmak lazım. Eğer bunun dışında bir siyaset yapıyorsanız zaten o siyaset olmaz bölücülük olur."



Bu sistemin, söz, karar ve yetkinin millette olmasını amaçladığını vurgulayan Tüfenkci, "Millete rağmen başka odakların şu veya bu şekilde iktidara gelmesinin önlenmesi. Dolayısıyla bu noktada, bu kampanyanın da referandum un da ayrılıklara değil, birliğe ve beraberliğe vesile olması gerekir. Onun için ne denize dökmeye gerek var ne dağa çıkarmaya gerek var. Biz medeni insanlar gibi bir referandum yapıyoruz ve burada çıkan sonuç ne olursa olsun, bu milletin kararı." ifadelerini kullandı.