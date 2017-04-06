Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son aylarda ihracatta ciddi artış yaşadığını ve Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirterek, "Yıl sonu itibarıyla ihracat rakamlarında umulanın üzerinde bir artışı yakalamış ve sağlamış olacağız." dedi.



Tüfenkci, Beylikdüzü'nde gümrük müşavirleri ve iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi büyütmek, kalkındırmak ve geliştirmek için koşturduklarını ve koşturmaya devam ettiklerini söyledi.



AK Parti olarak 2002 yılından beri Türkiye'yi her alanda en az 3 kat büyüttüklerini dile getiren Tüfenkci, ancak bu noktanın da yetersiz olduğunu, daha da ileriye gitmeleri gerektiğini vurguladı.



Tüfenkci, iktidara geldiklerinde 33 milyar dolar olan ihracat rakamından 145 milyar dolarları yakaladıklarını, bunun yetersiz olduğunu kaydederek, 16 Nisan'da gençlerin de desteğiyle referandum da "evet" diyeceklerini bildirdi.



"Derdimiz Türkiye'yi, ekmeğimizi, ülkemizi büyütmek, gençlerimize daha fazla iş bulmak, eğitim kalitemizi, refah düzeyini yükseltmek, milletin değerleriyle alay edenlerin bir daha iktidara gelememesini sağlamak." diyen Tüfenkci, Türkiye'de bir daha koalisyon, yüksek enflasyon, manipülasyon olmaması için yeni sistemin gelmesi gerektiğini anlattı.



Bülent Tüfenkci, 2016 yılında beklenilenin aksine büyüme rakamının yüzde 2,9'a çıktığını belirterek, "Bu büyüme yeterli değil ama başımıza gelen olaylara bakarsak iyi bir büyüme." diye konuştu.



Son aylarda ihracatta ciddi artış yaşandığını dile getiren Tüfenkci, ihracatın mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,68 artarak 14 milyar 504 milyon dolara çıktığını bildirdi.



Tüfenkci, Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğinin ve ilerlediğinin altını çizerek, "Yıl sonu itibarıyla ihracat rakamlarında umulanın üzerinde bir artışı yakalamış ve sağlamış olacağız." dedi.



Millete güvendiklerini ve inandıklarını dile getiren Tüfenkci, "En doğru kararı millet verecek. Millet ne derse o olacak. 'Hayır' derse de 'evet' derse de saygı duyacağız. Çünkü biz millete inanıyor ve millete güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Tüfenkci'ye konuşması sonrası Beylikdüzü AK Parti İlçe Başkanı İsmail Damat tarafından günün anısına tablo takdim edildi.