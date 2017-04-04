Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Türkiye'nin geleceği, istikrarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da ülkenin istikrarlı bir şekilde tek başına yönetilmesi için bu sisteme geçiyoruz.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Türkiye'nin geleceği, istikrarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da ülkenin istikrarlı bir şekilde tek başına yönetilmesi için bu sisteme geçiyoruz." dedi.
Tüfenkci, Malatya'nın Kale ilçesini ziyaret ederek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Daha sonra Kale Sağlık Entegre Merkezi'nin temel atma törenine katılan Tüfenkci, penceresine "Sayın Bakanımız, evimizde çayımızı demledik. Kayısımız ve çekirdeğimiz de var. Kayısı ve çayımıza 'evet' der misiniz?" yazısını asan bir vatandaşı evinde ziyaret etti.
Tüfenkci, daha sonra Yeşilyurt Belediyesince Fahri Kayahan Mahallesi'ndeki Engelsiz Park'ta yapılacak caminin temel atma törenine katıldı.
Burada konuşan Tüfenkci, 16 Nisan'da Türkiye'nin önemli bir yol ayrımına gireceğini, ülkenin geleceğinin oylanacağını söyledi.
"Bu ülkede 'hayır' diyen de 'evet' diyen de bizim vatandaşımız, bizim kardeşimizdir." ifadesini kullanan Tüfenkci, "Türkiye'yi geliştirebilmek, dünyayla rekabet edebilmek adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyoruz. İşsizimize iş bulmak, işimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyütmek adına 16 Nisan'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Bazılarının Türkiye'nin güçlenmesini, gelişmesini, güçlü şekilde yönetilmesini istemediğini dile getiren Tüfenkci, bunun örneğinin 7 Haziran seçimlerinde yaşandığını belirtti.
Bakan Tüfenkci, "O gün sistemi çözenler, HDP'yi 'Türkiye partisi' olarak ilan ettiler. Dördüncü bir parti, belli bir çoğunlukla Meclise girdiği an, siz ne oy alırsanız alın otomatik olarak koalisyonlar oluşuyor. Dikkat edin, o gün o akşam MHP dedi ki 'Biz kimseyle koalisyon kurmayız.' HDP dedi ki 'AK Parti ile ben kurmayacağım.' Bizi CHP ile koalisyona mahkum ettiler." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü olması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, bunun için güçlü yönetimlere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bu yönetim şekliyle devam ediyoruz desek zaten 15 yıldır AK Parti iktidarda. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu parti ve kendisi iktidarda. Biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek ne yapıyoruz? Türkiye'nin geleceği, istikrarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da ülkenin istikrarlı bir şekilde tek başına yönetilmesi için bu sisteme geçiyoruz."
Daha sonra Mimsan Grup tarafından Sanko Grup'a verilen 40 bininci "kömür yakıtlı kızgın yağ kazanı" sevkiyatı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Tüfenkci, Tecde Mahallesi'nde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.