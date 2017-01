Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Birilerinin demesinin aksine biz rejimi değiştirmiyoruz. Biz hükümet sistemini, hükümet etme sistemini değiştiriyoruz. Dolayısıyla bizim rejimle, bayrakla, cumhuriyetle, laiklikle sorunumuz yok." dedi.



Tüfenkci, Arapgir Belediyesini ziyaret ederek, burada Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile bir süre görüştü. Bakan Tüfenkci, daha sonra belediye toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.



Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Meclisin yoğun bir mesaiden sonra Türkiye'nin istikametini geleceğe taşıma noktasında önemli bir değişikliğe imza attıklarını ve anayasa değişikliği teklifini millete, sözün sahibine getirdiklerini belirtti.



Anayasa değişikliği teklifine dikkati çeken Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle Türkiye'nin yoluna koşarak, devam edeceğini vurguladı.



Bakan Tüfenkci, anayasa değişikliğinin önemine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Gerçekten önemli kararlar alıyoruz. Her bakanlıkta bizim bakanlık da dahil bir şeye bütün bürokratlar 'tamam' dediğinde hayata geçmesi en erken 3 ay, normali 6 ay. Bakan takip ederse 3 ay, takip etmezse 6 ay, biraz tereddüt varsa bir senede de hayata geçmiyor. Birilerinin demesinin aksine biz rejimi değiştirmiyoruz. Biz hükümet sistemini, hükümet etme sistemini değiştiriyoruz. Dolayısıyla bizim rejimle, bayrakla, cumhuriyetle, laiklikle sorunumuz yok. Cumhurbaşkanımızın da her daim ifade ettiğini gibi tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet düsturu içerisinde hareket eden bir iktidarız. Dolayısıyla bizim rejimle bir problemimiz yok, bizim sistemle alakalı sıkıntılarımız var. Çünkü 14 yıllık iktidarımızda gördük ki artık bu sistemin değişmesi, Türkiye'nin hızlanması gerekir. Onun için her zaman olduğu gibi milletin ferasetiyle bunun da üstesinden geleceğiz."



Tüfenkci, ilçesinin sorunlarını belediye başkanından öğrendiğini vurgulayarak, çözümü için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.



Bakan Tüfenkci, daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi.



Vali Mustafa Toprak da Bakan Tüfenkci'ye kente yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür etti.



Tüfenkci'nin, Malatya'nın bir evladı olduğunu belirten Vali Toprak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde bakan seviyesinde temsil edilmek ayrı bir nokta ve şereftir. Dolayısıyla kendileri de Malatya ve tüm ilçelerinin daha iyi bir noktaya gitmesi için katkılarını Malatya'ya ve ilçelerine sunuyorlar, teşekkür ediyoruz. Biz de burada büyükşehir belediyesi, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kamu yöneticilerimizle daha iyi hizmetlerin buraya gelmesi ve işbirliği, koordinasyon adına hizmetlerimizi, katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Vali Toprak, 15 Temmuz ihanet girişimi sonrası Arapgir halkının da devletin bekası, milletin birlikteliği için herkesin dayanışma gösterdiğini de sözlerine ekledi.



Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da hazır bulundu.