Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız imzaladıktan sonra artık söz ve karar milletin olacak." dedi.



Tüfenkci, Malatya'da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.



Yoğun geçen bir Meclis çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin yarınlarında çok önemli olan anayasa değişikliği teklifini kabul ettiklerini aktardı.



Tüfenkci, anayasa değişikliği teklifini milletin huzuruna getirme aşamasında bulunduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"İnşallah Cumhurbaşkanımız imzaladıktan sonra artık söz ve karar milletin olacak. Millet, o kadar engellemelere rağmen 'milletin önüne gelmesin' diye çaba gösterenlerle değişiklik 'milletin önüne gelsin' diye çaba gösterenleri ibretle izledi ve kararını da nihayetinde inşallah verecek. Tabii ki anayasa değişikliği özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyada jeopolitik konumu da dikkate alındığında Türkiye'nin geleceği noktasında önemli bir değişiklik. Bu değişiklikle beraber güçlü Türkiye, güçlü yürütme ve güçlü iktidarlarla bu coğrafyanın yönetileceği ve bu coğrafyada var olacağını artık 7'den 70'e herkes anladı. Etrafımıza, Suriye'ye, Irak'a, Yunanistan'a baktığımızda, bu coğrafyada mutlaka tek başına ve güçlü iktidarlar, hızlı, etkin ve sürdürülebilir kararlar alabilen iktidarların bu milletleri bir ve beraber ayakta tuttuğunu görürüz."



AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin tek başına iktidarın ne olduğunu gördüğünü anlatan Tüfenkci, "7 Haziran'daki iktidarsızlığın neler getirdiğini, hangi terör örgütlerinin bu coğrafyada söz sahibi olmaya çalıştığını görüldük." dedi.



Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek



"Anayasa değişikliğine millet onay verdikten sonra Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam edecek." diyen Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:



"Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlar, özellikle 2023 hedeflerini de dikkate aldığımızda bizim ekonomimizi de hızlı bir şekilde karar alabilen, hızlı bir şekilde hareket edebilen, sürdürülebilir kararlar alabilen bir yapıya kavuşturmamız lazım. Dolayısıyla Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ülkenin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi noktasında dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla devam edecek. Özellikle son aylarda Türkiye'ye gerek DEAŞ, gerek PKK, gerek DHKP-C terörüyle halkta panik, korku ve yılgınlık yaratmak isteyenler, sahada bunları başaramayınca ekonomik anlamda Türkiye'yi dize getirmek, çökertmek amacıyla hem yurt dışında, hem yurt içinde organize şekilde taaruza geçtiler. Bir takım yurt içinde yatırım yapan yabancı yatırımcıların, yurt içi yatırımlarını hiçbir neden yokken sırf Türkiye'deki 15 Temmuz'dan sonraki gelişmelerden rahatsız olanlar, adeta '15 Temmuz niye başarılı olamadı' diye hayıflananların Türkiye'deki alımlarını durdurmaya, Türkiye'den çıkışları hızlandırmaya veya bu tip fonların Türkiye'deki yatırımlarını engellemeye yönelik gerek yurt dışına kaçmış lobilerin, gerekse yurt içindeki bir takım güçlerin bu lobi faaliyetleri etkisiyle bu tür bir taaruzda bulunduklarını görüyoruz ama Allah'a hamd olsun Türk ekonomisi gerçekten güçlü."



"Türkiye'nin yolu açık"



Türk maliyesinin aldığı tedbirlerle bu kırılganlıkları yaşamadan dimdik ayakta durduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, "Kimi not kuruluşlarının yıpratma amaçlı bir takım notlarına veya tavsiyelerine inanın ki bakmayın, sahaya, millete bakın. Millet sahada dimdik ayakta. İnşallah yerinde almış olduğumuz tedbirler ve teşviklerle 2017 yatırım yılı olacak. 2017 yılında ihracatımızı, üretimimizi, istihdamımızı da artırarak sağ salim referandum sürecini de geçirdikten sonra Türkiye'nin yolu açık. Türkiye emin adımlarla 2023 hedeflerini gerçekleştirmiş olacak." diye konuştu.



"Anayasa değişikliğini millete birlikte (MHP ile) anlatacağız"



Bülent Tüfenkci, Malatya'ya yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara da dikkati çekerek, konuya ilişkin bilgi verdi.



Tüfenkci, bir gazetecinin "MHP, Meclis'te kanunların geçmesi için size destek verdi. Referandum sürecinde MHP'nin meydanlardaki rolü nasıl olacak?" sorusuna, "Bu anayasa değişikliği tek başına AK Parti'nin bir anayasa değişikliği değil. Biz MHP ile ortak görüşerek ve ortak hazırladığımızı metni Meclis'e getirdik. Yine Meclis'te de MHP ve AK Parti'nin oylarıyla beraber kabul edildi ve milletin huzuruna geldi. MHP liderinin de ifade ettiği gibi ve MHP'de siyaset yapan arkadaşların da yakışır şekilde Meclis'te arkasında durdukları ve birlikte getirdiğimiz bu metne yine milletin huzurunda da birlikte sahiplik yapacağız ve birlikte bunu millet tarafından onaylanması noktasında millete anlatacağız ve çaba sarf edeceğiz. Yani MHP ve AK Parti'li siyasetçiler bakımından halka anlatma noktasında herkesin üzerine düşeni yapacağına inancım tam." yanıtını verdi.



Bir başka gazetecinin "İdam getirilecek mi?" sorusuna ise Tüfenkci, önlerinde referandum süreci bulunduğunu, ondan sonra yetkili organların çalışmalarını yapabileceğini bildirdi.



Bakan Tüfenkci, "ABD Başkanı Donald Trump göreve başladıktan sonra ABD-Türkiye ilişkileri ve Ortadoğu'daki barışa sunacağı katkı" ile ilgili sorusuya da "Trump, şu an bilinmeyen bir kutu şeklinde yeni göreve başladı. Özellikle Ortadoğu politikaları bakımından Türkiye olarak büyük beklentilerimiz var. Ortadoğu politikasının değişmesini arzuluyoruz. Bu değişimin ABD çıkarlarına da olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz NATO'da ABD bizim müttefikimiz. Özellikle müttefiklerin teröre karşı birlikte hareket etme kabiliyetinin arttırılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bir basın mensubunun "Hafta sonları nöbetçi noter sistemi gündemde mi?" sorusuna Bakan Tüfenkci, "Dün otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ticaret erbabıyla bir araya gelmiştik. Orada da bu tür talepler olduğunu gördük. Bunu hem Noterler Birliği'ne, hem de Adalet Bakanlığına bildireceğiz. Onların görüşlerini alıp, adım atmalarını isteyeceğiz." karşılığını verdi.



Programa, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı.