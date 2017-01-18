Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tarım ürünlerinin satışında aracıların ortadan kaldırılması için kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Sorunlarını çözerek, aracıların ortadan kalkmasına vesile olabiliriz. Bu konuda bürokratlara talimat verdim. İnşallah bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız ortaya koyduğunda, sizlerle de kısa zamanda kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.



Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



Burada konuşan Tüfenkci, son dönemlerde Türkiye'nin gerek yurt içinden gerekse yurt dışından hain saldırıların hedefi olduğunu ifade etti.



Söz konusu saldırıların amacına ulaşamayacağını vurgulayan Tüfenkci, "Bu kirli ellere karşı bir ve beraber olduk. Bu saldırılara Cumhurbaşkanı liderliğinde milli seferberlik ruhuyla karşılık veriyoruz. Bu ruh, daha çok çalışmayı, daha çok üretmeyi gerektirir. En önemlisi de daha çok kenetlenip, birbirimizi daha çok severek bu saldırılara beraber olarak en güçlü cevabı vereceğiz." diye konuştu.



Türkiye ekonomisinin bütün saldırılara rağmen güçlü olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Ekonomimizi yapısal reformlarla güçlü bir noktaya getirdik. Bu reformlar devam edecek. Aldığımız teşvik ve kararlarla hep birlikte bir yandan terörle mücadele edeceğiz, diğer bir yandan da ekonomimiz büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Tüfenkci, kooperatiflerin ekonominin önemli aktörlerinden olduğunu belirterek, "Kooperatiflerin rekabet gücünü artırmalıyız. Ürünleri çeşitlendirmek, uluslararası rekabet edecek düzeyde ürün kalitesini artırmak gerekmektedir. Böyle kooperatiflerimiz var, biz bütün kooperatiflerin rekabet gücünü artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Küresel ekonomide kooperatiflerin büyük cirolar yaptığına işaret eden Tüfenkci, "Bakanlığımızın birliklerle yakın iş birliği içinde olmasını önemsiyoruz. Ülkemizde tarım satış kooperatifleri önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Tarım ürünlerindeki aracıları eğer kaldırmak istiyorsak, kooperatifleri daha da güçlendirmeliyiz. Sorunlarını çözerek, aracıların ortadan kalkmasına vesile olabiliriz. Bu konuda bürokratlara talimat verdim. İnşallah bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız ortaya koyduğunda, sizlerle de kısa zamanda kamuoyuyla da paylaşacağız." ifadesini kullandı.



Bazı kooperatiflerin önemli miktarda ihracat yaptığını ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Tüfenkci, "Tüm kooperatifler bu potansiyele sahip. Yeter ki biz destek verelim, yeter ki önlerini açalım. Bazı vergisel düzenlemeler, desteklemelerle bunun önünü açabiliriz. Tüm kooperatiflerimizin daha da güçlenmesini, uluslararası pazarlarda daha fazla söz sahibi olmasını istiyoruz. Tarım ürünlerini marka haline getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Tüfenkci, organik tarım noktasında Türkiye'nin dünyanın en elverişli topraklarına sahip ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi. Kooperatif ve birliklerin etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için 2012'de yürürlüğe giren strateji ve eylem planının iyi bir yol haritası olduğunu belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki dönemde yapmamız gerekenler var. Kurumsal yönetim ilkelerini belirlememiz lazım. Bağımsız denetime tabi olmayan kooperatif ve birlikler için denetim yönetmeliği çıkarılacak. Halen Bakanlığımız projeleri arasında yer alan 'Tarımsal Pazarlamada Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi Projesi'ni bir an evvel bitirerek, yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Birliklerin ürün alımı dönemlerinde ihtiyaç duydukları finansman için uygun şartlarda, faiz sübvansiyonlu kredi kullanabilmelerine yönelik yasal düzenleme çalışmaları yapacağız inşallah. Kooperatif Bilgi Sistemi'nin tarım satış kooperatifleri ve birlikler tarafından etkin ve verimli kullanılması için düzenlemeler yapacağız. Hayvancılık alanında yetiştirici birliklerinin kooperatifleşmesi ile ilgili çalışmalara hız vereceğiz."



Tüfenkci, kooperatiflerin geliştirilmesi için elini taşın altına koyacaklarını ve makul çözümler üreteceklerini sözlerine ekledi.



Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdiği söz konusu toplantı, basına kapalı devam etti.