Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Siyaset yaparken nefret dilini kullanmamalıyız"



MARDİN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Evet" de "Hayır" da diyenin de Türkiye'nin vatandaşı olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset yaparken nefret dilini kullanmamız lazım" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mardin'de bir düğün salonunda düzenlenen "İş dünyası ile buluşma" toplantısına katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, Mardin'in kendileri için çok farklı olduğunu belirterek, "Mardin'in gelişmesi ve dönüşmesi bizim için çok önemlidir. Mardin dönüşmesi Türkiye'nin dönüşmesi demektir. Biz birliğimizi ve beraberliğimizi sağladığımız sürece hem bölgede hem de dünyada çok farklı bir konumda oluruz. Ülkenin bir yeri kaybederken bir yerinin kazanması doğru değil. Bizler tüm ülkenin kazanması adına koşuşturuyoruz. Bütün şehirleri mamur hale getirmek, Türkiye'yi top yekun kalkındırması hedefindeyiz. GAP Eylem Planı ile Mardin'e yaptığımız devasa yatırımlarımız var. Ama Mardin'in Cazibe Merkezleri Programı'nın içinde olması çok önemlidir. Aslında Mardin'in bir cazibesi vardır, bu da yatırım taleplerine yansıdığını görüyoruz" dedi.

"Türkiye çift başlılıktan kurtulsun"

Referandumda "Evet" de "Hayır" da diyenin Türkiye'nin vatandaşı olduğunu kaydeden Tüfenkci, 16 Nisan'da güçlü bir "Evet"in çıkacağına inandığını söyledi. Tüfenkci, "Malum FETÖ darbesi ile karşılaştık. Bu halk, FETÖ darbesine nasıl 'dur' dediyse 16 Nisan'da milli iradeye 'evet' diyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sizlerin ticaretlerini daha rahat yapabilmeniz için çok önemlidir. Biz istiyoruz ki, Türkiye çift başlılıktan kurtulsun. Türkiye'nin kazanmasını, esnafın kazanmasını istiyoruz. 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de bu ülkenin vatandaşıdır. Ama şunu ifade etmek istiyoruz, siyaset yaparken nefret dilini kullanmamız lazım" diye konuştu.

(MSK-MP-Y)