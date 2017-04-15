Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Açıklaması

Malatya'da temaslarını sürdüren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Malatya için ne gerekiyorsa hayata geçiriyoruz, bundan sonra da hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Devlet Demiryolları lokalinde gerçekleşen kahvaltıda sendika üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Cumhuriyetle birlikte atağa geçen ancak sonrasında devre dışı kalan demiryollarının, AK Parti ile yeniden şaha kalktığını belirtti.



Hükumet olarak demiryollarını revize ederek daha da mükemmel hale getirme konusunda gayret ettiklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, hızlı tren yapımına ağırlık verdiklerine işaret etti.



"Malatya için ne gerekiyorsa hayata geçiriyoruz"



Bakan Tüfenkci, atıl durumda olan vagon fabrikasının, yeniden çalışabilir hale getirilmesi için çalıştıklarını kaydederek, "Malatya için ne gerekiyorsa hayata geçiriyoruz, bundan sonra da hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.



Hızlı tren projesinin 2017 yılı içerisinde yapılacağını bildiren Bakan Tüfenkci, yapım projesini de öne çekeceklerini belirtti.



"İskenderun Limanına kadar hızlandırılmış tren"



Malatya ve Adıyaman'dan İskenderun limanına hızlandırılmış tren projesi olduğunu da aktaran Bakan Tüfenkci, "Malatya'yı cazibe merkezi haline getirdik, burada yatırım yapacakların ürünlerini limana hızlı bir şekilde ulaştırması ve limandan da ham maddeleri hızlı bir şekilde almaları için demiryollarına alternatif hızlı bir güzergah oluşturmak istiyoruz. Adıyaman-Gölbaşı arasına da bir hat çekilecek. Bu da hızlandırılmış trenin bir parçası olacak. Cumhurbaşkanımız bizzat talimatını verdi, bu da hayata geçirilecek. Biz bu projeyi de takip ederek hızlandıracağız. Bürokrasiye kalsa çok zaman alır. İşte bizim cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçmemizin amacı da bu, bürokrasiden doğan yavaşlığı gidermek ve hızlanmak" diye konuştu.



Bakan teşkilat ile Evet yürüyüşü yaptı



Daha sonra Belediye Konferans Salonunda AK Parti teşkilatıyla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, "Ötekileştirerek değil, birbirimize omuz vererek bu davayı yüceltmenin peşindeyiz. Bizim mücadelemiz, kavgamız milletin refahını artırmak ve 80 milyonu büyütmek kavgasıdır" dedi.



Bakan Tüfenkci ardından, teşkilat üyeleriyle birlikte konferans çıkışından Sıtmapınarına kadar yürüdü. - MALATYA