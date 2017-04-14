Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Açıklaması

Referandum çalışmaları kapsamında Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir ve beraber Türkiye'yi gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz" dedi.



Bakan Bülent Tüfenkci, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum kapsamında çalışmalarını Darende ilçesinde sürdürdü. Darende'de ilk olarak Hulusi Efendi Vakfı'nı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Cuma namazının ardından esnafla buluştu. Esnafla tek tek el sıkışarak referandum un önemini anlatan Bakan Tüfenkci, daha güçlü bir Türkiye için destek istedi. Bakan Tüfenkci, daha sonra Ayvalı kasabasını ziyaret ederek burada da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



"Bu sistemle maalesef hızlanamıyoruz"



Vatandaşlara hitap eden Bakan Tüfenkci, 16 Nisan'da vesayet odaklarının tarihe gömüleceğini ifade ederek, "Türkiye'nin üniter yapısını koruyabilmek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz" diye konuştu.



Tüfenkci, 16 Nisan'ın Türkiye için dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Sizler karar vereceksiniz, Türkiye istikrara kavuşacak, Türkiye uzlaşmaya, birliğe, beraberliğe kavuşacak. Biz Cumhurbaşkanlığı hükumeti modeline geçmeyi özellikle Türkiye'nin geleceği, bekası için devletimizin istikrarlı bir şekilde büyümesi için ezanımızın susmaması, bayrağımızın göklerde dalgalanması için istiyoruz. ve yine Türkiye'nin üniter yapısını koruyabilmek için cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçmek istiyoruz. Bu model araba, bu sistem ile maalesef hızlanamıyoruz, hız alamıyoruz ve biz ne kadar değişiklik yaparsanız yapın, ne kadar tek başınıza iktidar olursanız olun, bir yere kadar, ondan sonra tıkanıyorsunuz. Vatanı, gelecek nesillere bir bütün olarak, üniter yapımızı koruyarak, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz. Onun için de güçlü yönetimler oluşturmak istiyoruz. Onun için güçlü meclisler oluşturmak istiyoruz. Onun için güçlü yargı oluşturmak istiyoruz, onun için gençlerin önünü açıyoruz" diye konuştu.



Bakan Tüfenkci'ye Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve partililer eşlik etti. - MALATYA