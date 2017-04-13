Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bizler AK Parti olarak iktidara gelmeden önce, Türkiye’de toplanan her 100 TL’lik verginin 86 TL’si faize gidiyordu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bizler AK Parti olarak iktidara gelmeden önce, Türkiye'de toplanan her 100 TL'lik verginin 86 TL'si faize gidiyordu. Yatırıma 14 TL kalıyordu. Bugün ise her toplanan 100 TL'nin 89 TL'si hizmete gidiyor, 11 TL'si faize gidiyor. Nereden nereye. Tersine döndü işler" dedi.
Bakan Tüfenkci, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum kapsamında Malatya'da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bakan Tüfenkci, ilk olarak Malatya iş dünyasında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
ANESİAD Malatya Şubesi, ASKON Malatya Şubesi, MÜSİAD Malatya Şubesi, MİAD Malatya Temsilciği ile TÜMSİAD Şubesi temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonunda organize edilen "İstikrar Sürsün, Malatya Büyüsün" programına Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MESOB Başkanı Şevket Keskin, organizeyi yapan derneklerin başkan ve yöneticileri ile iş adamları katıldı. Bakan Tüfenkci, yaptığı konuşmada, "Türkiye, yeni bir büyüme hikayesi yazsın istiyoruz. Onun için 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine' geçmek istiyoruz. Burada söz sahibi millet mi olacak? Yoksa vesayet odakları mı olacak? Onun kararını vereceğiz. Yani siz kendi kendinizin geleceğini oylamış olacaksınız. Ben inanıyorum ki bizler 16 Nisan'da hep beraber 'evet' diyeceğiz. Biz, Türkiye'yi Dünyaya açmak, Dünyayla rekabet edebilir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Biz, 80 milyonun mutluluğunu hedefliyoruz. Biz inanıyoruz ki 80 milyon 'Evet' de dese, 'Hayır' da dese, bir ve beraber olarak bu ülkeyi kalkındıracağız. Biz referandum oylamasını bir ayrıştırma, kamplaştırma aracı olarak asla görmedik. Ama şunu iyi biliyoruz ki, mesele kimin yanında olduğumuzun meselesidir. Mesele, yolda bulunma, yola çıkma meselesi. 'Hayır' diyenlerin kimlerle dost olduğunu, hangi safta bulunduğunu sizler biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya iş dünyasında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından AK Parti Malatya İl Teşkilatının Hekimhan ilçesinde düzenlediği mitinge katıldı.
Bakan Tüfenkci, yaptığı konuşmada, "Millet bizden laf değil iş istiyor. Başbakanımızın dediği gibi laf üstüne laf değil, iş üstüne iş, taş üstüne taş koymak istiyoruz. Yolları yapıp dağları delmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyoruz" dedi.
16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği için önemli olduğuna vurgu yapan Tüfenkci, "Bizler AK Parti olarak iktidara gelmeden önce, hatırlayın Türkiye'nin ekonomisi neredeydi. Türkiye'nin yolları ne haldeydi, sağlığı neredeydi bir hatırlayın. Salonu dolduranların büyük bir kısmı o günleri çok iyi hatırlarlar. O günlerde Türkiye'de toplanan her 100 TL'lik verginin 86 TL'si faize gidiyordu. Yatırıma 14 TL kalıyordu. O da yatırıma gitmiyordu. Biz IMF'lerden borç paralar dilenerek, işçimizin, memurumuzun, emeklimizin maaşını ödemeye çalışıyorduk. Bugün ise her toplanan 100 TL'nin 89 TL'si hizmete gidiyor, 11 TL'si faize gidiyor. Nereden nereye. Tersine döndü işler. Bizler işte bu yolları, Hekimhan'ın yolunu da, Sivas'ın yolunu da, Erkenek'in, Adıyaman'ın yolunu da, faizlere para vermeyerek yapıyoruz. Yoksa Türkiye'nin petrolü yok, Türkiye'nin altını yok ama iş başında işi bilen yöneticileri var. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderleri var. Biz hep şunu ifade ettik. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Sırtımızı hiçbir yere dayamıyoruz. Şuraya buraya değil sadece ve sadece millete, sizlere dayıyoruz. Bizler efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için geldik ve Allah'ın izniyle hizmet ettik ve hizmet etmeye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA