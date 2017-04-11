Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz 15 yılda yaptığımız hizmetleri 5 yılda yapabilmek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz" dedi.



Bakan Tüfenkci, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, referandum da neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatarak, "Bugün burada huzur içerisinde bir arada buluşabiliyorsak, esasında bu Türkiye'nin son yıllarda yakalamış olduğu istikrar sayesindedir. Bizim bu ortamın kıymetini bilmemiz lazım. Biz, bu birliğimiz ve beraberliğimiz sürsün diye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Artık hızlanmamız lazım ve daha fazla üretmemiz lazım. Biz, gençlerimize iş, AŞ bulalım diye bu sisteme geçmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki, Türkiye bölgede mağdurların ümidi olsun. Biz, 15 yılda yaptığımız hizmetleri 5 yılda yapabilmek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



AK Parti iktidarları döneminde Malatya'ya kazandırılan projelere de değinen Bakan Tüfenkci, "Bizim davamız ekmeği büyütme davası, bizim davamız Türkiye'yi sözü dinlenilen bir ülke haline getirme davası. Biz siyaseti nefret dilini geliştirmek için yapmıyoruz. Biz siyaseti birliğimizi, beraberliğimizi geliştirmek adına yapıyoruz. AK Parti iktidara gelmeden önce kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolarlardaydı şimdi 11 bin dolara çıkardık. Bu yeterli mi? Yetmez. Türkiye rahatlıkla milli gelirini 20 bin dolarların üzerine çıkarabilir" şeklinde konuştu.



Ali Kaya Cami ibadete açıldı



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin 16 Nisan'da önemli bir yol ayrımına gireceğini söyledi. Bakan Tüfenkci daha sonra Akçadağ ilçesine bağlı Kol Mahallesi'nde Ali Kaya Camisi'nin açılış programına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Tüfenkci, "Bugün burada huzur içerisinde bir arada buluşa biliyorsak, esasında bu Türkiye'nin yakalamış olduğu, devletimizin, milletimizin birliği ile oluşan bir ortam. Bizim bu ortamın kıymetini bilmemiz lazım. Bu birliğimiz beraberliğimiz sürsün diye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Artık bizlerin hızlanması lazım, Türkiye'nin daha fazla hızlanması lazım, daha fazla üretmesi lazım. Gençlerimize iş, AŞ bulalım diye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki, Türkiye Suriyeleşmesin, Iraklaşmasın Türkiye bölgede mağdurların ümidi olsun diye ve on beş yılda yapmış olduğumuz hizmetleri beş yılda yapabilmek için yeni sisteme geçmek istiyoruz" diye konuştu.



AK Parti iktidarları döneminde Malatya'ya kazandırılan projelere de değinen Bakan Tüfenkci şunları kaydetti:



"Davamız ekmeği büyütme davası, davamız Türkiye'yi sözü dinlenilen bir ülke haline getirme davası. Yoksa davamız sen ben davası değil. Biz siyaseti nefret dilini geliştirmek için yapmıyoruz. Biz siyaseti birliğimizi beraberliğimizi geliştirmek adına yapıyoruz. Biz siyaseti birliğimizi beraberliğimizi geliştirmek adına yapıyoruz. Biz siyaseti 80 milyonu kalkındırma adına yapıyoruz. AK Parti iktidara gelmeden önce kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolarlardaydı şimdi 11 bin dolara çıkardık. Bu yeterli mi? Yetmez. Türkiye rahatlıkla milli gelirini 20 bin dolarların üzerine çıkara bilir. Bunun için yönetimsel hatalarla bizim enerjimizi, sizin enerjinizi sen ben kavgalarıyla değil. Bu ülkenin kalkınmasına harcarsak biz bu oranı çok kısa sürede Allah'ın izni ile yakalamış oluruz."



Kol köyü ziyareti sonrası Akçadağ ilçe merkezine geçen Bakan Tüfenkci burada çarşı esnafını ziyaret ederek, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum için destek istedi. - MALATYA