Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Herkesin kampanyasını istediği gibi yapabildiği, istediği gibi sokakta vatandaşla irtibatını sağlayabildiği ve propagandasını yaptığı bir ortam söz konusu. Özlediğimiz bir ortamdı. Tam bir huzur ortamı var." dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Van'da bulunan Çiftci, AA muhabirine, halk oylamasında vatandaşların ülkenin geleceğini oylayacağını söyledi.



Kampanya kapsamında Van'da ciddi çalışmalar yaptıklarını, 82 oda ve sendika temsilcisinden "evet" sözü aldıklarını ifade eden Çiftci, tüm ilçeleri ziyaret ederek, esnaf, muhtar ve kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini anlattı.



Çiftci, 25 gündür Van'da ziyaretleri aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.



Halk oylamasının çok ciddi reformlara kapı açacak bir süreç olduğuna inandığını aktaran Çiftci, şöyle konuştu:



"Halkımız her zaman sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. İnşallah Van'da da çok güçlü bir 'evet' çıkacak ve Türkiye emin adımlarla geleceğine yürüyecektir. Bölgenin gidilmedik hiç bir yerini bırakmadık. Müthiş bir huzur havası, mutluluk var. Hükümetimizin başlattığı kamu düzenine yönelik çalışmaların ciddi şekilde cevap verdiğini, bundan çok ciddi şekilde sonuç alındığını ve halkın huzur içerisinde olduğunu, özgür iradeleriyle oyla kullanacaklarını görüyoruz."



Çiftçi, bölge halkının uzun zamandır özlediği bir ortamın oluştuğunu vurguladı. Bu durumun da insanların özgür iradesinin sandığa yansıyacağını gösterdiğini belirten Çiftci, şunları kaydetti:



"İnşallah bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam eder. 2009 yılından bu yana en rahat seçim süreciyle karşı karşıyayız. Herkesin kampanyasını istediği gibi yapabildiği, istediği gibi sokakta vatandaşla irtibatını sağlayabildiği, propagandasını yaptığı bir ortam söz konusu. Özlediğimiz bir ortamdı. Tam bir huzur ortamı var. İnşallah halk oylaması sürecinden sonra da bu huzur ortamı tamamıyla kalıcı hale gelecek. Bu bölge eskiden olduğu gibi inşallah huzurun ve barışın başkenti olacak."