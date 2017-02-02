Gümrük Muhafaza Ekiplerince Van'da

6 MİLYON 600 BİN TL DEĞERİNDE SİGARA ELE GEÇİRDİ

Bu kapsamda, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen şehiriçi operasyonlarda ve Kapıköy Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde, son bir yılda toplam 6 milyon 600 bin TL değerinde 807 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarına karışan 43 kişi hakkında ise ilgili Savcılıklar nezdinde suç duyurusunda bulunuldu.

Gümrük muhafaza ekipleri, sigara kaçakçılarının ve bağlantılarının ortaya çıkarılması için yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde belirledikleri yerlere operasyonlar düzenledi. Ayrıca, sınır kapısından giriş yapan araçlar ve şahıslar risk analizi kapsamında değerlendirmeye alındı ve şüpheli görülenler durdurularak fiziki muayeneye tabi tutuldu.

Ekiplerce son bir ayda düzenlenen operasyonlarda kapsamında, Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir işyerinde çeşitli markalarda 82 bin 500 TL değerinde 10 bin 200 paket sigara ele geçirildi. Van'ın Tuşba ilçesinde yer alan bir eve ve müştemilatına yapılan diğer bir operasyonda ise 68 bin 400 TL değerinde 8 bin paket sigara ele geçirdi.

Kaçak sigaralara el konulurken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Bakanlığın sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.