Gümrük Muhafaza Ekipleri 13 Bin 500 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirdi

Ankara-Samsun otoyolu üzerinde faaliyet gösteren bir istasyonda gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda, 13 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Genel Müdürlük koordinesinde eş zamanlı yürütülen denetimler kapsamında ülke genelinde riskli görülen 122 akaryakıt istasyonu denetlendi. Denetimler sonucunda, mali usulsüzlük tespit edilen akaryakıt istasyonları hakkında cezai işlem başlatılırken, kaçak akaryakıt kullandığı belirlenen 3 istasyon mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.



Bu kapsamda, Ankara-Samsun otoyolu üzerinde faaliyet gösteren bir istasyonda gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda 13 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Alınan numunenin geçersiz çıkması sonucu akaryakıtın kaçak olabileceğinden şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı.



Öncelikle kaçak akaryakıtın bulunduğu tank tespit edildi ve kazı çalışmaları başladı. Saatlerce devam eden kazı çalışması sonucu kaçak akaryakıt yüklü tank ile akaryakıt pompalarının bağlantıları ortaya çıkarıldı ve kaçak akaryakıt tankı kepçelerle çıkarılarak sistem işlevsiz hale getirildi. Metrelerce derinlikte kurulan düzenek içerisinde ele geçirilen kaçak akaryakıtın değerinin yaklaşık 43 bin 250 lira olduğu tespit edildi. İstasyonun bağlı olduğu firma yetkilileri hakkında yasal işlem başlatıldı. - ANKARA