Gümrük Kaçağı Araçlara El Konuldu

Mersin'de jandarma ekipleri, Erdemli, Mut, Silifke ve Mezitli ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, Gürcistan plakalı 8 araç ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak araçlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Mersin'de ucuz fiyatla lüks araca binmek isteyen vatandaşların Gürcistan'da anlaştıkları kaçakçılar aracılığıyla yanıltıcı işlemlerle Türkiye'ye lüks araç getirildiği bilgisini alan ekipler, gelen istihbarat doğrultusunda çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, Erdemli, Mut, Silifke ve Mezitli ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda ülkeye yasa dışı yollardan getirilen 8 Gürcistan plakalı araç ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı.



Araçlar Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi ise adliyeye sevk edildi. - MERSİN