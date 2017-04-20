Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi ve İş Dünyasına Etkileri Semineri Yapıldı
Gaziantep Ticaret Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliği ile “Türkiye’nin AB Gündemi Güncellenen Gümrük Birliğinin iş dünyasına etkileri” semineri GTO toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Gaziantep Ticaret Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliği ile "Türkiye'nin AB Gündemi Güncellenen Gümrük Birliğinin iş dünyasına etkileri" semineri GTO toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Seminere konuşmacı olarak Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak,İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit ile Araştırma Müdürü Çisel İleri katıldı. Seminerde konuşan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak,Gümrük Birliği Anlaşmasının AB'nin Türkiye ile yaptığı en kapsamlı ticaret anlaşmalarından biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin AB ile Gümrük birliğine girmesiyle Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin daha derin bir noktaya taşındığını dile getiren Koçak, "Gümrük Birliği 20 yılı aşkın bir süredir uygulanıyor. Gümrük Birliği ile ticaretin önündeki vergi ve engellerin kalkmasının yanı sıra ülkemiz AB'nin Ortak Ticaret Politikasına da uymayı taahhüt etti. Gümrük Birliği ile ilgili tartışmalar ve eleştiriler hiç bitmemiştir. Çünkü Gümrük Birliği, ülkemizin Avrupa Birliği tam üyeliğine geçiş adımıydı ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği maalesef bitmeyen bir hikayeye dönüştü. Dolayısıyla, Gümrük Birliği öngörülenden daha uzun süre yürürlükte kalmış ve ülkemiz açısından bir takım sorunları olan bir ortaklık ilişkisine dönüşmüştür. Ekonomimize katkısı arzu ettiğimiz ölçüde olmamıştır. Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda AB'nin karar alma süreçlerinde Türkiye'nin yer almaması, AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalarında Türkiye'nin taraf olamaması, vizelerin kalkmaması gibi sorunlarımız bulunmaktadır. Gümrük birliğinin tam anlamıyla etkin işleyişine sekte vuran sorunları giderecek bir güncellemeye ihtiyaç duyulmuştur" dedi.
Son dönemde Avrupa Birliği ile sekteye uğrayan ilişkiler konusunda da görüşlerini dile getiren Koçak, "Türkiye-AB ilişkileri tarihsel derinliği olan ve geleceğe yönelik kazanımları içeren bir ortaklıktır. Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye hedefimiz varsa, yoğun bir ekonomik diyalog içerisinde olduğumuz AB ile ilişkilerden de vazgeçemeyiz. Bu işbirliği süreci karşılıklı olarak her iki taraf açısından da kazanç sağlayan bir süreç olmalıdır. Dünyanın tüm bölgeleriyle güçlü bir bağ kuran Türkiye'nin Avrupa'daki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu ilişkiler son dönemde özellikle de AB'den kaynaklanan nedenlerle yıpranmış ve AB ülkemizin gündeminde çok gerilerde kalmıştır. Bu süreci canlandırma ve her iki taraf açısından kabul edilebilir bir zemine oturtma için taraflara önemli görevler düşmektedir" diye konuştu.
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve iş dünyasına etkileri, İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri AB Fon ve Programları iş dünyası nasıl faydalanır konularında katılımcıları bilgilendirdi. - GAZİANTEP