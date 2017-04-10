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Gümrüğe Takılan Araçlara Yeni Düzenleme
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Gümrüğe Takılan Araçlara Yeni Düzenleme

MASFED Başkanı Erkoç,"İthal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılacak düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk edilen araçlar ekonomiye kazandırılacak"

Gümrüğe Takılan Araçlara Yeni Düzenleme

MASFED Başkanı Erkoç,"İthal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılacak düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk edilen araçlar ekonomiye kazandırılacak"

Kaynak: Dunya.com

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