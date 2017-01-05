Gümeli Tabiat Anıtı'nda Fotokapanla Yaban Hayvanları Görüntülendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesindeki Gümeli Tabiat Anıtı alanında fotokapanla karaca, ayı, tilki ve kurt görüntülendi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile kentte yaban hayatı popülasyonlarının çeşitliliğine yönelik envanter çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara 100 fotokapan kuruldu. Bu fotokapanlardan 10'unun kurulduğu Gümeli Tabiat Anıtı'nda çok sayıda yaban hayvanı görüntülendi. Gümeli Tabiat Anıtı alanında fotokapanlara karaca, karaca yavrusu, boz ayı, kurt ve tilki yansıdı. - ZONGULDAK