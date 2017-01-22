Samsam, gamgam, yamyam ve bilumum ucubeyi bünyesinde bulunduran Gulyabani oyunu seyirci karşısına çıkıyor. Altıkarış Ankara Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun için muskalarınızı şimdiden hazırlayınız.



Yedi Çobanlar Çiftliğinin sahibi Refika Hanım yeğeni Şevki Bey ve sadık kalfaları Ruşen ve Çeşmifelek ile birlikte yaşamaktadır. Köşkte kaybolan eski hizmetçilerinden sonra çiftlikle ilgili tüyler ürperten dedikodular çıkmış ve köşkün perili, gulyabanili olduğu dilden dile söylenmeye başlamıştır. Hanımefendinin çiftlikten dışarı hiç adımını atmaması da bu söylentilerin dozunu arttırmıştır. Günler geçtikçe çiftliğe gitmeye, insanlar hatta kuşlar bile korkar olmuştur. O sıralar kocasından yeni ayrılmış olan Muhsine, aile dostları aracılığı ile çiftliğe hizmetçi olarak gelir. Köşkün yeni hizmetçisi Muhsine, bu ev ile ilgili duyduklarına, gördüklerine bir türlü akıl sır erdirememektedir. Muhsine, meraklı karakteri ile bu köşkteki esrarı çözmeye kararlıdır. Acaba gerçekten onlar var mı? Kim insan Kim Peri? Hanımefendi nerede? ve o esrarengiz delikanlı kim? Tüm bu soruların cevapları kimi zaman komik, kimi zaman da korkutucu bir şekilde bir bir ortaya çıkıyor.



YAZAN: HÜSEYİN Rahmi Gürpınar



YÖNETEN: Taylan DOĞAN



SANAT DANIŞMANI: Yusuf Kenan ADIGÜZEL



OYUNCULAR: Beyza HATIRNAZ, Taylan DOĞAN, Şeyda ŞENTÜRK, Yusuf Kenan ADIGÜZEL, Gözde ATILGAN, Yunus ÇÖRDÜK, Şevket ADIGÜZEL, Gökçer GÜLBAHAR, Ülkü ALTINSOY, Efe DEMİRCİ



DEKOR TASARIM: Tamer Gören



KOSTÜM TASARIM: Gözde Atılgan



KOREOGRAFİ: Gökçer GÜLBAHAR



KUKLA TASARIM: Merve ÇAĞ, İsmail Eroğlu



IŞIK & SES: Arda GÖKMEN