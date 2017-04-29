"Gülünç Karanlık" seyirciyi Afganistan'ın, gerçekte varolmayan, yağmur ormanlarında tekinsiz bir yolculuğa davet ediyor. Çağdaş Alman tiyatrosunun genç yazarlarından Wolfram Lotz 2014 yılında kaleme aldığı oyunda yeni dünya düzenine dair keskin bir bakış açısı getiriyor. Somalili bir korsanın savunması ile başlayan oyun gizli bir görev için Afganistan'da bulunan iki alman askerin izini sürüyor. Onların nehir boyunca süren yolculuğu ve bu yolculukta yaşadıkları karşılaşmalar geçmişten bugüne batının sömürge tarihini hatırlatıyor. Lotz, oyun boyunca süren yolculukta yaşanan tüm bu karşılaşmalar aracılığıyla batı merkezli düşüncenin ve tarih yazımının baskın söylemini kırarak onu gülünçleştiriyor. Birbirine ustaca teğellenen karakterler ve onların kendine ait dünyaları gülünçleştikçe ortaya bir utanç tarihi saçılıyor. "Azgelişmiş", henüz "medenileşmemiş" olanları medenileştirmek için iyi niyetle barbarlaşanların tarihi bu aslında.



Sömürgecilik tarihinin izlerini sürerek bugüne ulaşan "Gülünç Karanlık" iki yapıtı kendisine esas alıyor. Bunlardan ilki Joseph Conrad'ın "Karanlığın Yüreği" isimli eseri. Belçika'nın sömürgesi Kongo'da geçen roman; 'Avrupalı tüccar Kurtz'un yerlileri fildişi toplamak için köle gibi çalıştırdığını hatta dilediğinde yüzlercesini öldürdüğünü anlatırken anlatıcının gözünden bize Afrika'yı fotoğraflıyor. Lotz'un referans verdiği diğer yapıt ise Francis Ford Coppola'nın "Apocalypse Now" isimli filmi. Bu kez Amerika'nın askeri bir çıkarma aracılığı ile Vietnam'da hakimiyet kurma çabası söz konusu. Bu izlekten baktığımızda batının sömürge tarihi söylem olarak kendini "bul, ruhuna ulaş, sömürgeleştir" üzerine kurarak başlıyor. İki kutuplu dünya sonrası "vaad et, umut ver ve bağımlı hale getir" noktasına ulaşıyor. Lotz metinde bu yolları kat ederek, 11 Eylül sonrasının dünyasına, yeni-sömürgeci söyleme varıyor. Bu varış noktasında; aydınlanma



nın başlangıcından bugüne ilerlemeci tarih anlayışının doğurduğu kavramlar ironize edilerek tartışmaya açılıyor.



Yazar bu iki yapıtı oyun metninin omurgasına yerleştirirken; batının tarih boyu benzer eylem planlarını tekrar edişini, söylem biçimlerini ise nasıl dönüştürdüğünü deşifre ediyor. Bu da ortaya tiyatro için katmanlı bir politik biçim ve dil arayan kışkırtıcı bir metin çıkarıyor. Çağdaş Alman Tiyatrosu'nun önemli yönetmenleri arasında sayılan Nurkan Erpulat, Lotz'un oyununu Türkiye penceresinden okuyor. Yönetmen, karanlığı öteki tarafta değil kendinde aramanın dilini bir sahneleme önermesine dönüştürüyor.



Oyunun Adı: "GÜLÜNÇ KARANLIK"



Yazan: Wolfram LOTZ



Yöneten: Nurkan ERPULAT



Dekor – Işık Tasarımı: Cem YILMAZER



Kostüm Tasarımı: Hande Tomris KUZU



Ses-Müzik Tasarımı: Başak GÜNAK



Dramaturg: Ceren ERCAN Korrepetitör: Senem Zeynep ERCAN



Yönetmen Yardımcısı: Emre KOÇ



Reji Asistanı: Ercan KOÇAK, Özbir ERCİYAS, Sevda KARABULUT



Afiş – Broşür Tasarımı: Ethem Onur BİLGİÇ



OYUNCULAR:



Erol Ozan AYHAN



Yelda BASKIN



Doğacan TAŞPINAR



Elif ÜRSE Alican YÜCESOY



TEKNİK PERSONEL:



Oyun Sahne Amiri: Seval ÖZDEMİR



Sahne Tekniği: Mümin SİVRİ, İsmail Hakkı ALEV, Ali KAYA, Faruk SAYIN



Aksesuar: Orhan YILDIZ, Muhammet Ali ALIŞKAN



Işık Kumanda: Kazım YÜKSEL, Güner ŞEN, Bahadır VEZNEDAR



Ses Kumanda: Hakan BARUT



Gece Terzisi: Hasan ALTAY, Selva GÜNDÜZ



Kostüm Sorumlusu: Tamer KILIÇ



YAŞ SINIRI : + 16



OYUN SÜRESİ: 120 DK. TEK PERDE



TEŞEKKÜR LİSTESİ:



TUNÇAY KULAOĞLU



*SELİN KAVAK



*DENİZ TAHMAZ



*SELİN ÖLÇEN



*Goethe Enstitüsü İstanbul



Shermin Langhoff





Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Gülünç Karanlık



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır