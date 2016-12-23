Gülümse Yeter Final Tarihi! Gülümse Yeter Final mi Yapacak?

Gülümse Yeter dizisi final mi yapacak? Gülümse Yeter ne zaman final yapacak? Show TV'nin iddialı yapımlarından 'Gülümse Yeter' 26'ncı bölümde ekranlara veda edecek. Yazlık dizi olarak yayınlanmaya başlayan ve iyi reyting aldığı için yeni sezonda da devam eden 'Gülümse Yeter' dizisi bitiyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği; başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil'in rol aldığı 'Gülümse Yeter' Şubat 2017'de ekrana veda ediyor. Show TV'nin yılbaşı tanıtımlarında oyuncularının da rol aldığı Gülümse Yeter, 26'ncı bölümde ekrana veda edecek.

GÜLÜMSE YETER FİNAL YAPIYOR

Gülümse Yeter final yapıyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği; başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Seray Kaya, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin 'in oynadıkları Gülümse Yeter, izleyicisine hem kahkaha hem de aşk dolu bir hikaye ile beraber aile değerlerine de gülümseterek dokunan güzel bir hikaye sunuyor.

GÜLÜMSE YETER OYUNCULARI





