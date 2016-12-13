Gülümse Yeter 20. Bölüm Gül'le Kemal Evleniyor mu?

Gülümse Yeter 20. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Gülümse Yeter 20. bölümde Sarp'la Alara arasında neler olacak? Gül Kemal'in evlilik teklifine ne cevap verecek? Hasan'ın karşısına çıkan adamlar kim merak ediliyor. Başrolelrini Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu ve Yılmaz Kunt'un paylaştığı Gülümse Yeter 20. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Gülümse Yeter'in yapımcılığını ise MF Yapım üstleniyor.

GÜLÜMSE YETER 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülümse Yeter 20. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. "Gülümse Yeter"in 19. bölümünde; Yasemin'in Cem'in şirketinde işe başlaması Sarp'ı çok şaşırtırken Alara bu durumdan hiç memnun olmaz. Cem ise Yasemin'in sürekli yanında olmasının mutluluğunu yaşar. Sarp'ın Yasemin'i Cem'den kıskanması şirkette yeni olaylara sebep olur. Yasemin Alara'nın verdiği işi yapmakta zorlanınca yardımına Sarp koşar. Bu yardımla Sarp ve Yasemin arasındaki buzlar erirken, Yasemin'in Alara'yla ilgili gerçekleri öğrenmesi ikili arasına yeni mesafeler sokar. Yeniden başlamaya karar veren Kemal ve Gül aşklarını dolu dizgin yaşarlarken, Kemal daha fazla beklemeden Gül'e bir sürpriz hazırlar. Hasan Efendi'nin vicdan azabıyla Neriman'a merhamet göstermesi mahallede dedikoduları arttırınca, Hasan Efendi Tevfik'le bir olup Neriman'a karşı gizli bir oyun oynar. Nermin'in AloGün işini duyan Lütfü paranın kokusunu alınca olaya dahil olur. Karı koca Ayten'i nefes aldırmadan çalıştırmaya devam ederlerken Ayten daha fazla dayanamaz, işler sarpa sarar. Sorunları çözmek Ayten'e küs olan Ahmet'e kalır.

GÜLÜMSE YETER'İN HİKAYESİ

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği; başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Seray Kaya, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin 'in oynadıkları Gülümse Yeter, izleyicisine hem kahkaha hem de aşk dolu bir hikaye ile beraber aile değerlerine de gülümseterek dokunan güzel bir hikaye sunuyor.

GÜLÜMSE YETER OYUNCULARI







