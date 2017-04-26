Gülüç Belediyesinin Çalışmaları

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesindeki alt ve üstyapı çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.



Gülüç Belediye Başkan Vekili Mustafa Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, nüfusu her yıl artış gösteren beldenin alt ve üstyapı eksikliklerini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.



Yapılan çalışmaları incelediklerini belirten Sarı, "Gerek beton gerekse kilitli parke ile ulaşımın sorunsuz yaşandığı bir belde hedefliyoruz. Gerek alt gerekse üstyapıda birlik ve beraberlik içinde modern, sorunsuz, cazip bir belde oluşturma çabalarımız devam ediyor." dedi.