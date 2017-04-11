Gülüç Belediyesinde Alt ve Üstyapı Çalışmaları

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesindeki alt ve üstyapı çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.



Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, nüfusu artış gösteren beldenin alt ve üst yapısında önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.



Yıllardır açılamayan yolların açıldığını ve her noktaya eşit hizmet götürdüklerini anlatan Demirtaş, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ciddi yatırımlar yaptık. Yolu olmayan mahalle ve sokağımız yok. Gerek kilitli parke gerekse betonlama ile yollarımızı modern bir görünüme kavuşturduk." diye konuştu.



Çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Gökhan Demirtaş, beldeye giriş kavşağında yeni düzenlemeye gittiklerini kaydetti.