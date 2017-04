Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gülten Özaydın Genç Yazarlar Öykü Yarışması" ödülleri verildi.



Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle gerçekleşen yarışmanın ödül töreni lisenin konferans salonunda yapıldı.



Okulun müdürü Ertuğrul Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde düzenlenen yarışmanın ortaokul ve liseler arası iki kategoride yapıldığını söyledi.



Katılımın her yıl arttığına dikkati çeken Özkaya, "Bu sene 176 lise, 141 orta okul öğrencimiz yarışmaya katıldı. 39 ilçemizin, 35 tanesinden katılım gerçekleşti." dedi.



Titiz bir çalışmayla değerlendirme yaptıklarını ve elemelerde zorlandıklarını dile getiren Özkaya, "18 kişiden oluşan bir jürimiz vardı. Daha sonra jüriyle çeyrek final ve yarı finali gerçekleştirdik. 317 eserimizin her bir jüri üyesi tarafından okundu. Her kategoride 5 mansiyon ödülümüz de var. Toplam 16 öğrencimiz bizden ödül kazandı. Yarışmayı serbest tema üzerinden gerçekleştirdik. Tamamen öykü niteliğinde eserler geldi. Biz bu eserleri de her yıl olduğu gibi kitap haline getirdik." ifadelerini kullandı.



Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da belediye bünyesinde düzenlenen bu tarz yarışmalarla gençleri eser üretmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Yılmaz, yarışmanın 2016'da Türkiye genelinde düzenlendiğini aktararak, şöyle devam etti:



"İlçe genelinde yapılan yarışmalarda Gülten Özaydın Lisesinin okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerinin özel bir yanı var. Türkiye'de okur yazar oranı oldukça yüksek ama az okuyor, hemen hemen hiç yazmıyoruz. Yazmaya teşvik etmek, eser üretmek ve bunu yaygınlaştırarak kütüphanelerde öğrencilerin okumasını sağlamak amacıyla 'Ben de Yazarım' adlı bir projemiz de var."



Yarışmanın lise kategorisi birincisi Yusuf Melikşah Alparslan Beyhan ise yarışmaya Ahmet Rasim Anadolu Lisesinden katıldığını söyleyerek, "Daha önceden yazmış olduğum bir hikayeyi, hocamın tavsiyesi ile yarışmaya yolladı. Aslında roman ve şiir alanı ile ilgileniyorum." diye konuştu.



Beyhan, yarışmada birinci seçilen eserinde İslam öncesi Orta Asya Türk topluluklarında geçen bir çocuğun hikayesini ele aldığını sözlerine ekledi.



Çocukluğundan beri yazmaya meraklı olduğuna vurgu yapan Beyhan, sözlerine şöyle devam etti:



"Kendimi bildim bileli yazıyorum. Çocukluğumda oyuncaklarla bir hikaye kurmaya meraklıydım. Daha sonra onu sözcüklere döktüm ki ben masallarla büyüdüm. İlgili bir annem babam vardı. Bana masal anlatırlardı. Annemden edebiyat, babamdan tarih alınca böyle bir durum ortaya çıktı. Hayatımı edebiyat üzerinden götürmeye çalışacağım. Şu an bir roman yazıyorum, tamamlamak üzereyim. Yakın bir zamanda kitaplaştırmayı düşünüyorum."



Yarışmada lise kategorisinde ikinciliği Halkalı Uğur Asırlık Anadolu Lisesinden Bilge Çetin, üçüncülüğü Çekmeköy Mehmetçik Anadolu Lisesinden Şevval Bozyel kazandı.



Ortaokul kategorisinde ise birinci Ela Özel Eğitimde Rasyonel Açılım Ortaokulu'ndan Zeynep Bozkurt, ikinci Bağcılar Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hümeyra Keşvelioğlu, üçüncü ise Özel Irmak Okullarından Serpil Rana Özhekim olarak belirlendi.